96 هزار جلد کتاب در کتابخانه های آبادان موجود است

عبدالعباس علیان در گقتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو هزار عنوان کتاب اهدایی به امور کتابخانه ها افزود: یک هزار عنوان آن توسط مردم و یک هزار عنوان دیگر نیز توسط سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان اهدا شده است.



وی اظهار کرد: در زمان حاضر شش هزار نفر عضو کتابخانه های شهر هستند که این تعداد در مقایسه با جمعیت 270 هزار نفری آمار بسیار پایین است.



علیان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: کتاب کلمه ای آسمانی است که 233 بار در قرآن این نام تکرار شده است که این خود نشان از اهمیت موضوع دارد. سخن گفتن از کتاب و کتابخوانی سبب هدایت انسانها می شود.



به گفته معاون اداره امور کتابخانه های عمومی آبادان، جامعه ای موفق است که کتاب خوانهای بیشتری داشته باشد از این رو باید در بحث جذب اعضا تلاش بیشتری صورت گیرد.



علیان با اشاره به عملکرد امور کتابخانه های عمومی آبادان گفت: در اسفند ماه سال گذشته کتابخانه عمومی سادات در روستای سادات و مهرماه امسال نیز کتابخانه باب الحوائج در کوی فرهنگیان را افتتاح کردیم.



وی از راه اندازی دو ایستگاه مطالعه کتاب در محل اداره آموزش و پرورش و فرودگاه آبادان، عضویت رایگان، برپایی نمایشگاه کتاب، برگزاری مسابقات کتاب و کتابخوانی، روزنامه دیواری با موضوع کتاب به عنوان سایر اقدامات صورت گرفته توسط اداره کتابخانه های عمومی آبادان نام برد.



به گفته علیان برگزاری 9 جلسه انجمن کتابخانه های آبادان، اروندکنار و چوئبده مصوبات خوبی نیز در بر داشته است.



وی با اشاره به اینکه شهردار آبادان به عنوان شهردار نمونه استانی در حوزه کتاب و کتابخوانی معرفی شده است از همکاری و همراهی شهرداری آبادان در پرداخت نیم درصد عوارض به کتابخانه ها، اهدای کارت هدیه به کتابخوانان و برخی امور دیگر به عنوان کارهای صورت گرفته توسط شهرداری آبادان نام برد.



