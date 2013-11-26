92 درصد مبتلایان به ایدز در آبادان مردان هستند/41 درصد مبتلایان شناسایی شدند

مرتضی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 41 درصد از این مبتلایان در سال 91 شناسایی شده‌اند.



وی با اشاره به اینکه پیشتر موارد ابتلا افراد به ایدز به دلایل ناشناخته بسیار کم بود اما در زمان حاضر بیشتر موارد مربوط به علل ناشناخته است، اظهار کرد: اقدامات انجام شده در سایر کشورها باعث شده که این بیماری سیر صعودی پیدا نکند اما در ایران به دلیل وجود معتادان تزریقی موارد بالا بوده که امید می رود با انجام آموزش‌های مناسب بتوانیم درصد ابتلا به ایدز را کاهش داده و از سیر صعودی آن جلوگیری کنیم.



وی با اشاره به ابعاد فراگیر جهانی این بیماری تصریح کرد: ایدز باعث شده بسیاری از کشورهای جهان از نظر پیشرفت اقتصادی دچار مشکل شوند.



جعفری بیان کرد: ایدز فقط یک بیماری نیست، موضوع ایدز یک بحث فراتر از بیماری است که مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی جوامع را شامل می‌شود.



وی یادآور شد: الگوی انتقال ایدز که در گذشته در یک گروه از معتادان به دلیل تزریق بیشتر بود اکنون تغییر کرده و سن شیوع آن نیز پایین‌تر آمده است.



معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به تشکیل کمیته برگزاری مراسم هفته ایدز در آبادان ادامه داد: کمیته درون ‌بخشی برگزاری مراسم هفته ایدز با حضور کارشناسان ستادی این معاونت تشکیل شد.



وی از برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص برگزاری برنامه‌های هفته ایدز به عنوان اهداف تشکیل این کمیته یاد کرد و گفت: روزجهانی ایدز در 10 آذرماه و هفته آن از نهم تا پانزدهم این ماه با شعار «انجام به موقع آزمایش ایدز تشخیص زودتر، درمان موثرتر» برگزار می شود.





