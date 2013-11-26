یک اثر تاریخی نیشابور در معرض خطر جدی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال کج شدن چندین درخت کاج فرسوده در میدان خیام نیشابور و امکان بروز خطر برای محیط اطراف، سازمان پارکهای نیشابور تصمیم به قطع درختان مذکور کرد، منتها بیدقتی تیم هرس منجر به آسیب رسیدن جزئی به یک اثر تاریخی شد.
این اثر تاریخی یادمان انتقال ایجاد بنایی جدید بر آرامگاه خیام در سال 1313 و انتقال بنای قدیمی به میدان شرق نیشابور در جوار کاروانسرای عباسی است.
بر اثر این بیاحتیاطی، سه تخته سنگ دیواره یادمان دچار شکستگی شدند؛ البته اصل بنای یادبود دستنخورده باقی مانده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری نیشابور در تماس تلفنی با کیکاووسی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز نیشابور، مراتب اعتراض خود را نسبت به بیدقتی پرسنل این سازمان در تهدید میراث فرهنگی این شهرستان اعلام داشت.
گفته میشود شکایتی از سوی محمداسماعیل اعتمادی رئیس اداره مذکور علیه سازمان پارکهای نیشابور تسلیم دادگستری شهرستان مذکور شده است.
بدون تردید در صورت هماهنگی با تیم سازمان پارکها با اداره میراث از این خسارت جلوگیری میشد.
اما مسعود کیکاووسی، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز نیشابور اظهار کرد: این اتفاق به دلیل هرس درختان در منطقه انجام نشده است بلکه مربوط به هفتهها قبل است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز نیشابور افزود: در بازدید میدانی کارشناسان سازمان، تارهای عنکبوتی بر روی شکستگی دیواره بنای یادبود دیده میشود و این اتفاق قبلا رخ داده است.
کیکاووسی با بیان اینکه این هرس با درخواست همشهریان و با در نظر گرفتن خطرات درختان فرسوده انجام شده است، بیان کرد: در اثر گیرکردن شاخههای درخت نه تنه درخت با دیواره بنای یادبود، فقط پنج سانتیمتر از کناره آن شکسته است نه تمام دیواره.
نظر شما