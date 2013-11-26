بحران کمبود آب آینده منطقه را تهدید می کند/ شوری آب چاه های کشاورزی بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برقی عصر سه شنبه در نشست کارگروه آب و کشاورزی شهرستان بناب اظهار داشت: مسئولان جهاد کشاورزی باید تغییر الگوی خاصی برای کشت در نظر بگیرند زیرا کمبود آب در استان سبب بسیاری از مشکلات برای کشاورزان به خصوص شوری آب چاه های این منطقه شده است.



وی با اشاره به شوری این چاه های کشاورزی گفت : آب اکثریت چاههای کشاورزی روستاهای شهرستان بناب درحال شور شدن است که این بزرگترین خطر برای منطقه می باشد.

برقی ادامه داد : هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محدوده خارج از شهر ممنوع است و مسئولین جهاد کشاورزی و شهرداری باید با تشکیل کارگروه ضمن مشخص کردن حریم شهر، با عوامل متخلف دراین زمینه برخورد جدی کنند.

مدیرجهاد کشاورزی بناب نیز در این نشست گفت: تغییر الگوی کشت در اراضی حاشیه دریاچه ارومیه از سوی جهاد کشاورزی شهرستان در حال اقدام است.

جعفر صادقی با اشاره به پسروی آب دریاچه ارومیه گفت: توسعه کشت زعفران در اراضی مستعد بجای محصولات پرتوقع به آب در برنامه مدیریت جهاد کشاورزی بناب قرار دارد و در چند نقطه شهرستان بناب کشت این محصول بعنوان الگویی انجام شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود درسالجاری ازیک مزرعه پنج ساله یک هکتاری حدود پنج کیلوگرم زعفران برداشت شود.

مدیرجهاد کشاورزی بناب یادآور شد: در صورت حمایتهای دولت سطح زیرکشت این محصول قابل افزایش بوده و می توان درسال های آتی سطح قابل توجهی از اراضی منطقه را زیرکشت زعفران برد.

صادقی همچنین ترویج کشت پسته را یکی از راههای تغییر الگوی کشت درمنطقه نام برد و گفت: امسال یک هزار و 200 اصله نهال پسته در بناب کاشت شده که در تلاشیم در جهت توسعه آن قدم برداریم.

وی سپس از زیرکشت رفتن نزدیک به یک هزار هکتار از اراضی منطقه به کشت محصول گندم از نوع پیشگان خبرداد و افزود: پیش بینی می شود ز هر هکتار13 تن از این نوع گندم برداشت شود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بناب در خاتمه سخنان خود با بیان اینکه بیشترین و بالاترین آمار چاههای کشاورزی غیرمجاز در استان آذربایجان شرقی مربوط به این شهرستان است؛ خاطرنشان کرد: درکشت پاییزه سطح زیرکشت محصول گندم در بناب شش هزارهکتاراست که تاکنون چهار هزار و 200 هکتار آن زیرکشت رفته است.