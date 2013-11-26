اسلام مخالف سر سخت نگاه ابزاری غرب به زن است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، عصر سه شنبه در نشست جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی با بیان این که نباید نقش زنان در جامعه نادیده گرفته شود گفت: زنان نقش تاثیر گذاری در جامعه دارند و به همین دلیل در اسلام اهمیت زیادی به زن داده شده.

وی ضمن تبریک پیروزی تیم مذاکره کننده انرژی هسته ای ایران گفت: امید است این موفقیت گامی بزرگی برای ملت ایران باشد.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: عوامل مختلف در ماندگاری قیام امام حسین تاثیر داشت که یکی از مهمترین آنها نقش حصرت زینب (س) بود.

وی بیان کرد: این نشان می دهد که نقش زن در یک انقلاب، قیام، خانواده و جامعه چقدر برای به ثمر رساندن آن موثر است.

