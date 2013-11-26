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۵ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۲۱

ولی نژاد:

اسلام مخالف سر سخت نگاه ابزاری غرب به زن است

اسلام مخالف سر سخت نگاه ابزاری غرب به زن است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی گلستان گفت: متاسفانه دشمنان به خصوص در جوامع غربی نگاه ابزاری به زن دارند و معتقد هستند که زن یک کالا است که دین اسلام به شدت با این نگاه مخالف است.

به  گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، عصر سه شنبه در نشست جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی با بیان این که نباید نقش زنان در جامعه نادیده گرفته شود گفت:  زنان نقش تاثیر گذاری در جامعه دارند و به همین دلیل در اسلام اهمیت زیادی به زن داده شده.

وی ضمن تبریک پیروزی تیم مذاکره کننده انرژی هسته ای ایران گفت: امید است این موفقیت گامی بزرگی برای ملت ایران باشد.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: عوامل مختلف در ماندگاری قیام امام حسین تاثیر داشت که یکی از مهمترین آنها نقش حصرت زینب (س) بود.

وی بیان کرد: این نشان می دهد که نقش  زن در یک انقلاب، قیام، خانواده و جامعه چقدر برای به ثمر رساندن آن موثر است.
 

کد مطلب 2183607

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