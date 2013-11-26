رتبه اول پروژه مهر استان تهران به ورامین رسید

مجتبی عرب عامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و پرورش ورامین در ماه مهر برنامه های متنوع و جذابی را برای دانش آموزان و فرهنگیان اجرا کرد، برخی از این برنامه ها برای اولین بار در سطح شهرستان به اجرا در آمد که مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت.



وی ادامه داد: برنامه های ستاد مهر بیشتر رویکرد فرهنگی و بصیرتی داشت و سعی شد تا با اجرای برنامه های جذاب فرهنگی و عقیدتی، سطح آگاهی و دانش معرفتی نسل جوان و نوجوان را بالا ببریم.



عرب عامری یادآور شد: دعوت از راویان دفاع مقدس برای حضور در مدارس و بیان خاطرات جنگ تحمیلی و تبیین رشادت های ملت ایران، دیدار با خانواده معظم شهدا، همکاری در گلباران مزار شهدا، حضور فرهنگیان و دانش آموزان در نماز جمعه، برپایی ایستگاه نقاشی، انعقاد تفاهم نامه زنگ نماز با مدیران مدارس، دیدار با خانواده فرهنگیان بیمار، برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در برخی مدارس دخترانه و اعزام بارزسان و همکاران در روز جشن شکوفه ها و جشن بازگشایی مدارس به پایگاه های آموزشی و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به فرهنگیان، نصب بنر آغاز سال تحصیلی در شهر، رنگ آمیزی دیوارهای برخی مدارس با همکاری شهرداری، دیدار با امام جمعه و نماینده ولی فقیه، بازدید معاونین پرورشی از باغ موزه دفاع مقدس، قرائت وصیتنامه یک شهید در جشن شکوفه ها و بازگشایی مدارس، برگزاری صبحگاه مشترک دانش آموزی و تزیین اداره و مدارس از جمله برنامه های جشن اول مهر بود.



این مقام فرهنگی اضافه کرد: ستاد پروژه مهر از ماهها قبل از بازگشایی مدارس در ورامین تشکیل و جلسات و کارگروههای متعددی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم آغاز سال تحصیلی منعقد شد.



این مسئول اظهار داشت: خوشبختانه کارکنان اداره و فرهنگیان شهرستان ورامین همکاری مناسبی را با مجموعه داشتند و کسب این عنوان بدون همکاری این عزیزان بدست نمی آمد.



وی بیان داشت: در ستاد مهر بیش از 45 برنامه مورد تصویب قرار گرفت و پس از تقسیم کار، هریک از برنامه ها با قوت و نشاط خاصی در مدارس برگزار شد.



گفتنی است پروژه مهر همه ساله از سوی وزارت آموزش و پرورش همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در سراسر کشور و در کلیه مدارس اجرا می شود و در این طرح مدیران با همکاری دانش آموزان فضای آموزشگاهها را برای استقبال از سال تحصیلی جدید آماده می کنند و از جمله وظایف ستاد پروژه مهر، قبل از شروع سال تحصیلی شامل تعیین لباس فرم مدارس، سرویس مدارس، محوطه‌ سازی و تزئین فضای مدارس و تمام اقداماتی که به آماده‌ سازی مدارس مربوط می شود، است.



وی ادامه داد: یکی از برنامه های مهم و اساسی آموزش و پرورش ورامین بالابردن سطح مهارت های ورزشی دانش آموزان و استعدادیابی برای حضور نوجوانان علاقه مند در باشگاه های ورزشی است.