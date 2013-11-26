۵ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۰۳

پوتین:

توافق ایران و 1+5 ثبات خاورمیانه را به دنبال خواهد داشت

رئیس جمهوری روسیه در دیدار با نخست وزیر ایتالیا توافق اخیر ایران و1+5 را عاملی برای ثبات خاورمیانه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، ولادیمیر پوتین تاکید کرد: من مطمئن هستم که توافقی که درباره موضوع هسته ای ایران انجام شد نقش مهمی در برقراری ثبات و امنیت در خاورمیانه برجای خواهد گذاشت.

وی که در دیدار با انریکو لتا نخست وزیر ایتالیا افزود: ما با نخست وزیر ایتالیا موضوعات بین المللی از جمله موضوع سوریه و ایران را مورد رایزنی قرار دادیم.

از سوی دیگر نخست وزیرایتالیا موضوعات دیگر مورد بحث را اوضاع لیبی،افغانستان،ریاست روسیه بر گروه هشت و روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا دانست.

