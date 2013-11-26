به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اولین جلسه فوق العاده هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه تعدادی از تبصرهها و مواد آن پس از بحث و بررسی از تصویب دولت گذشت و ادامه بررسی لایحه به جلسات آتی دولت موکول شد.
به ریاست معاون اول رئیس جمهور؛
جلسه فوقالعاده دولت برای بررسی لایحه بودجه سال 1393 برگزار شد
اولین جلسه فوقالعاده هیئت دولت در خصوص بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اولین جلسه فوق العاده هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
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