به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اولین جلسه فوق العاده هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.



در این جلسه تعدادی از تبصره‌ها و مواد آن پس از بحث و بررسی از تصویب دولت گذشت و ادامه بررسی لایحه به جلسات آتی دولت موکول شد.