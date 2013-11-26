کشتی لوچو مازندران در راه ثبت جهانی است/ 8 بازی بومی محلی در مسابقات فدراسیون کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بحرگرد عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه بنابر منویات مقام معظم رهبری در احیا و ترویج بازیهای بومی – محلی اظهار کرد: برگزاری مسابقات بومی – محلی را دهه دوم آذرماه بوده که با حضور خانواده ها انجام می شود که خود جز محاسن این بازیهاست.

وی افزود: چون می خواهیم مسابقات المپیاد در سطح فینال را به کنگره شهدا برسانیم بایستی در این فرصت در مدت 15روز روستاها مسابقات را برگزار کرده و منتخبین به ما معرفی شوند .

رئیس هیات ورزش روستایی مازندران با بیان اینکه در مسابقات المپیاد روستائی لیگ لوچو را می خواهیم به کنگره همزمان برگزار کنیم گفت: در 8آیتم این المپیاد در دو بخش آقایان و خانم ها 50درصد بازیها بومی- محلی است.

بحرگرد رشته های بومی –محلی را شامل کشتی لوچو، چولنگ، هفت سنگ آقایان و دان پلان خانم ها عنوان کرد و افزود: با توجه به قدمت هزارساله کشتی لوچو در مازندران این ورزش بومی – محلی در سه ماه گذشته ثبت ملی شده است و در نظر داریم با تلاش و همکاری میراث فرهنگی ثبت جهانی نمائیم.



وی با بیان اینکه استانهای دیگر کشور نیز خود دارای بازیهای بومی – محلی مختص خود می باشند تصریح نمود: 8بازی بومی – محلی از طرف مازندران به صورت مسابقات کشوری در فدراسیون ورود پیدا کرد.



رئیس هیات ورزش روستایی مازندران در خصوص مکان برگزاری فینال مسابقات المپیاد ورزش روستائی گفت: فینال مسابقات بین 6شهرستان تقسیم شده که مقرر شد 2مورد از حساسترین آنها در سالن سید رسول حسینی و مابقی در شهرستانها از غرب تا شرق تقسیم شده است.

بحرگرد با بیان اینکه دومین جشنواره خانوادگی بازیهای بومی – محلی رسانه ها قبل از بهمن ماه تحت عنوان" زنده یاد جابر معافی" در مرکز استان مازندران برگزار می شود خواستار شرکت همه رسانه های استان به همراه خانواده در این جشنواره شد.