بسیجی جان خود را برای اسلام و انقلاب فدا می کند/ لزوم ترویج فرهنگ بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری عصر سه شنبه در جمع بسیجیان در مصلای کرمان گفت: بسیج فرهنگ ایثار و فداکاری و یادگاری از امام راحل (ره) است.

وی تصریح کرد: مردم به یاد دارند که در طول انقلاب بارهای بسیجیان در عرصه های مختلف از اسلام و انقلاب دفاع کردند و فرهنگ بسیج با جان فشانی در راه ارزشها شناخته شده است.

امام جمعه کرمان ادامه داد: باید فرهنگ بسیج در همه اقشار جامعه ترسی یابد و در این مسیر همه باید تلاش کنند.

وی بسیج را پایه انقلاب دانست و ادامه داد: بسیج در هر زمان و به اقتضای زمان وارد عرصه می شود و حتی جان خود را نیز در مسیر اعتلای انقلاب نثار می کند.

امام جمعه کرمان افزود: در تمام عرصه ها بسیجیان گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و این لشکر 20 میلیونی سرمایه ای بزرگ برای ایران اسلامی محسوب می شود که دشمن از آن ترس و هراس دارد.

