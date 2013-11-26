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۵ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۵۲

آیت الله جعفری:

بسیجی جان خود را برای اسلام و انقلاب فدا می کند/ لزوم ترویج فرهنگ بسیج

بسیجی جان خود را برای اسلام و انقلاب فدا می کند/ لزوم ترویج فرهنگ بسیج

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: در راستای حل مشکلات جامعه و توسعه ریشه ای ارزشها در جامعه باید فرهنگ بسیج را توسعه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری عصر سه شنبه در جمع بسیجیان در مصلای کرمان گفت: بسیج فرهنگ ایثار و فداکاری و یادگاری از امام راحل (ره) است.

وی تصریح کرد: مردم به یاد دارند که در طول انقلاب بارهای بسیجیان در عرصه های مختلف از اسلام و انقلاب دفاع کردند و فرهنگ بسیج با جان فشانی در راه ارزشها شناخته شده است.

امام جمعه کرمان ادامه داد: باید فرهنگ بسیج در همه اقشار جامعه ترسی یابد و در این مسیر همه باید تلاش کنند.

وی بسیج را پایه انقلاب دانست و ادامه داد: بسیج در هر زمان و به اقتضای زمان وارد عرصه می شود و حتی جان خود را نیز در مسیر اعتلای انقلاب نثار می کند.

امام جمعه کرمان افزود: در تمام عرصه ها بسیجیان گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و این لشکر 20 میلیونی سرمایه ای بزرگ برای ایران اسلامی محسوب می شود که دشمن از آن ترس و هراس دارد.
 

کد مطلب 2183628

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