به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل اونگرن اشترنبرگ سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران عصر امروز سه‌شنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.



در ابتدای این دیدار لاریجانی با اشاره به سابقه روابط دو کشور، اظهار داشت: ایران و آلمان از دیر باز دارای یک روابط تاریخی و مبتنی بر احترام و منافع متقابل بوده‌اند و نگاه مردم ایران نسبت به کشور آلمان همواره مثبت بوده است.



وی افزود: ظرفیت‌های متعددی در مسیر گسترش مناسبات و همکاری‌ها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افزایش سطح روابط را در شرایط موجود اقتضاء می‌کند.



رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به منافع و دغدغه‌های مشترک ایران و آلمان در مسائل منطقه‌ای از جمله در ارتباط با افغانستان، تصریح کرد: ظرفیت‌های مناسبی برای استمرار همکاری‌های منطقه‌ای اعم از مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ایجاد امنیت در منطقه وجود دارد که ناشی از وجود منافع و دغدغه‌های مشترک برای استقرار ثبات و آرامش در منطقه است.



وی در ارتباط با سوریه نیز ابراز عقیده کرد: به دلیل برخی اغراض و اشتباهات سیاسی، سوریه دچار آسیب جدی شد که تداوم و استمرار وضع فعلی در این کشور به بی‌ثباتی در منطقه و حتی فراتر از آن منتج خواهد شد.



در ادامه این دیدار «میکائیل اونگرن اشترنبرگ» سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم در منطقه و برخوردار از روابطی خوب و سازنده با آلمان طی دوره‌های مختلف یاد کرد و توضیح داد: در آلمان در سطح افکار عمومی علاقه بسیار زیادی به گسترش ارتباطات به ویژه در زمینه‌های تجاری و فرهنگی با ایران وجود دارد که امیدواریم در شرایط جدید شاهد تحقق این امر باشیم.



وی با اشاره به توافق هسته‌ای اخیر در ژنو نیز گفت: روند این توافق مثبت و سازنده بود و باید از فرصت پدید آمده در جهت گسترش مبادلات در زمینه‌های مختلف بین ایران و مجموعه کشورهای اروپایی کمال بهره‌برداری را برد.



سفیر آلمان در تهران در زمینه مسائل سوریه تأکید کرد: با جمهوری اسلامی ایران موافقیم که بحران سوریه راهکار غیرسیاسی ندارد و آنچه که مردم سوریه در حال حاضر به آن نیاز دارند کمک‌های انسان‌دوستانه بین‌المللی و اقداماتی سازنده برای آینده است تا بتوانند در شرایط ایمن به زندگی خود بازگردند.



وی افزود: آلمان از تروریست‌ها در سوریه حمایت نمی‌کند و مخالف حضور آنان در این کشور است.



سفیر آلمان در تهران در ادامه نقش جمهوری اسلامی ایران در استقرار ثبات و آرامش در افغانستان را همواره مثبت و سازنده خواند و با اشاره به واقعیت‌های موجود در این کشور، خواهان استمرار رایزنی‌ها و همکاری‌های مشترک در این زمینه شد.