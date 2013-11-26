به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل اونگرن اشترنبرگ سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران عصر امروز سهشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
در ابتدای این دیدار لاریجانی با اشاره به سابقه روابط دو کشور، اظهار داشت: ایران و آلمان از دیر باز دارای یک روابط تاریخی و مبتنی بر احترام و منافع متقابل بودهاند و نگاه مردم ایران نسبت به کشور آلمان همواره مثبت بوده است.
وی افزود: ظرفیتهای متعددی در مسیر گسترش مناسبات و همکاریها در زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افزایش سطح روابط را در شرایط موجود اقتضاء میکند.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به منافع و دغدغههای مشترک ایران و آلمان در مسائل منطقهای از جمله در ارتباط با افغانستان، تصریح کرد: ظرفیتهای مناسبی برای استمرار همکاریهای منطقهای اعم از مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ایجاد امنیت در منطقه وجود دارد که ناشی از وجود منافع و دغدغههای مشترک برای استقرار ثبات و آرامش در منطقه است.
وی در ارتباط با سوریه نیز ابراز عقیده کرد: به دلیل برخی اغراض و اشتباهات سیاسی، سوریه دچار آسیب جدی شد که تداوم و استمرار وضع فعلی در این کشور به بیثباتی در منطقه و حتی فراتر از آن منتج خواهد شد.
در ادامه این دیدار «میکائیل اونگرن اشترنبرگ» سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم در منطقه و برخوردار از روابطی خوب و سازنده با آلمان طی دورههای مختلف یاد کرد و توضیح داد: در آلمان در سطح افکار عمومی علاقه بسیار زیادی به گسترش ارتباطات به ویژه در زمینههای تجاری و فرهنگی با ایران وجود دارد که امیدواریم در شرایط جدید شاهد تحقق این امر باشیم.
وی با اشاره به توافق هستهای اخیر در ژنو نیز گفت: روند این توافق مثبت و سازنده بود و باید از فرصت پدید آمده در جهت گسترش مبادلات در زمینههای مختلف بین ایران و مجموعه کشورهای اروپایی کمال بهرهبرداری را برد.
سفیر آلمان در تهران در زمینه مسائل سوریه تأکید کرد: با جمهوری اسلامی ایران موافقیم که بحران سوریه راهکار غیرسیاسی ندارد و آنچه که مردم سوریه در حال حاضر به آن نیاز دارند کمکهای انساندوستانه بینالمللی و اقداماتی سازنده برای آینده است تا بتوانند در شرایط ایمن به زندگی خود بازگردند.
وی افزود: آلمان از تروریستها در سوریه حمایت نمیکند و مخالف حضور آنان در این کشور است.
سفیر آلمان در تهران در ادامه نقش جمهوری اسلامی ایران در استقرار ثبات و آرامش در افغانستان را همواره مثبت و سازنده خواند و با اشاره به واقعیتهای موجود در این کشور، خواهان استمرار رایزنیها و همکاریهای مشترک در این زمینه شد.
لاریجانی در دیدار سفیر آلمان:
استمرار بحران سوریه منطقه و حتی فراتر از آن را بیثبات خواهد کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با سفیر آلمان با اشاره به وضعیت بحران سوریه گفت: به دلیل برخی اغراض و اشتباهات سیاسی، سوریه دچار آسیب جدی شد که تداوم و استمرار وضع فعلی در این کشور به بیثباتی در منطقه و حتی فراتر از آن منتج خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل اونگرن اشترنبرگ سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران عصر امروز سهشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
نظر شما