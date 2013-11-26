تفکر بسیجی موفقیت به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین عصر سه شنبه در بازدید از دو پایگاه نیروی مقاومت بسیج در سمنان ضمن اشاره با اهداف بسیج در خصوص گسترش مشارکت مردمی و امنیت و دفاع و نیز تقویت وحدت و همبستگی ملی گفت: فرهنگ بسیجی باید در لایه های اجتماعی کشور نهادینه شود.

وی، خلاقیت، برنامه ریزی و دوراندیشی را حاصل تفکر بسیجی دانست و تصریح کرد: موفقیت های بدست آمده در نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر و اثرگذار است.

مقام عالی دولت در شهرستان سمنان برای استفاده از بسیجیان در بخش های مختلف در امر مشاوره و رفع مشکلات و نیز بهبود تصمیم گیریها اعلام آمادگی کرد.

سعدالدین با گرامیداشت پنجم آذر روز تشکیل بسیج گفت: موفقیت های مستمر نظام مرهون کار با اخلاص بسیجیان پیرو ولایت است.

وی با اشاره به اهمیت نقش بسیج در دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: تفکر بلند امام راحل (ره) جهت تشکیل این نهاد مردمی در دنیا بی سابقه بوده است.

فرماندار شهرستان سمنان مشارکت مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، عمرانی و امنیتی را عاملی مهم در تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: بسیجیان پیرو خط رهبری همواره در تمام صحنه‏ها حضور دارند و پشتوانه عظیمی برای انقلاب هستند.

سعدالدین با بیان اینکه بسیجیان نقش موثر و تصمیم‏سازی در مسائل و مشکلات کشور دارند، ادامه داد: تعامل بسیار خوبی نیز بین مسئولان دولتی و بسیج برای خدمت‏رسانی به مردم ولایت‏مدار استان و شهرستان سمنان وجود دارد.

وی پایگاه های مقاومت بسیج را به عنوان مراکز مهم فرهنگی در نقاط مختلف شهر دانست و اظهار داشت: پیروی از ولایت و حرکت در مسیر صراط مستقیم و ارتقای بصیرت بسته به مقتضیات زمان و مکان از مشخصه های بسیجیان است.

فرماندار شهرستان سمنان موفقیت های مستمر نظام را مرهون کار با اخلاص بسیجیان و هدایت تفکر بسیجی از سوی مقام عظمای ولایت را بستر توسعه و عزت و اقتدار ایران اسلامی بیان کرد.

سعدالدین با اشاره به پرورش معنوی شهدای هشت سال دفاع مقدس در پایگاه های بسیج افزود: شهدای وابسته به این پایگاه ها ناظر و هدایتگر بسیجیان بوده و همواره حضور این شهدا در پایگاه های بسیج آثار معنوی خود را داشته است.

وی پیروی بسیجیان را از شهدای پیرو ولایت یکی از برنامه های مهم در پایگاه ها دانست و تصریح کرد: بسیجیان به عنوان نیروهایی تخصصی و آماده در اجرای منویات رهبری همواره حامی نظام و ولایت هستند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان سمنان نیز در این بازدید با اعلام خرسندی از حضور در بین بسیجیان جوان این پایگاه ها با تاکید بر اینکه ولایتمداری بسیجیان تنها عامل ماندگاری این نهاد مردمی است گفت: بسیج در حال حاضر در دو مقوله اجرای طرح حلقه صالحین و احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در حال برگزاری برنامه های متعدد فرهنگی و معنوی است.

سرهنگ علینقی همتی تصریح کرد: بسیجیان همواره در اجرای ماموریت های اعلام شده از سوی رهبری از تمام توان خود را به نحو احسن به کار بسته اند و به صورت جامع و کامل دغدغه های رهبری را مرتفع کرده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تبیین اقتصاد مقاومتی، ترویج سبک زندگی اسلامی و حرکت تخصصی بسیج اقشار مختلف از جمله بسیج اصناف، بسیج پزشکان و بسیج مهندسی از دیگر اقدامات بسیج در پایگاههای مقاومت در شهرها است.

در این بازدیدها که از پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص) در منطقه تعاون و پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب محلات صورت گرفت شورای بسیج پایگاه ها و بسیجیان جوان عضو پایگاه ها نیز حضور داشتند و با ارائه عملکرد خود سوالاتی را در خصوص وقایع سیاسی و اقتصادی مطرح که به این سوالات پاسخ داده شد.