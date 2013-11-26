به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابو علی اسماعیلی شامگاه سه شنبه در مسجد آیت الله ضیابری دهستان ضیابر صومعه سرا ضمن تبریک به مناسبت هفته بسیج افزود: دشمن با تهاجم فرهنگی به سراغ جوانان ملت می آید و می خواهد اعتقادات جوانان را نسبت به اسلام سست کند.

‎ وی همچنین از دیگر اهداف دشمنان را اختلاف افکنی عنوان کرد و اظهارداشت: اسلام با وحدت و یکدلی مسلمانان را فرا می خواند و امروز که در مذاکره ژنو پیروز شدیم به دلیل وحدت و یکپارچگی ملت است.

‎ مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه با بیان اینکه یکی دیگر از تهدید های دشمنان اغفال کردن جوانان است، گفت: دشمنان با اغفال کردن جوانان آنها را به کارهای ضد اسلامی دعوت و از کارهای اعتقادی باز می دارند.

وی در ادامه بر ضرورت ترویج فرهنگ بسیج در جامعه تاکید کرد و افزود: بسیج با اعتقاد و یکپارچگی و آمادگی نظامی در تمام عرصه ها، قدرت و وفاداری خود را به رهبر و اسلام نشان داده است.

اسماعیلی اذعان داشت: بسیجیان باید نسبت به وضع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود بصیرت کافی داشته باشند و بر شاخصه‌ های دینی و اسلامی تکیه کنند.

وی در ادامه وجود تفکر بسیجی را در جامعه موجب تحولات اساسی در بخش‎ های مختلف دانست و افزود: اگر امروز ایران اسلامی در عرصه تحولات جهانی تاثیرگذار است به برکت وجود روحیه بسیجی و تفکر حاکم بر آن است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه صومعه سرا ابراز داشت: اخلاص، ایثار، فداکاری، خدمت به مردم، بصیرت، بندگی و عبادت، ساده ‎زیستی و معرفت از ویژگی‌ های بسیجیان است که باید در جامعه گسترش یابد تا دشمنان ناکام بمانند.