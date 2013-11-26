همکاری ترکیه وعراق در مبارزه با تروریسم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شبکه روسیاالیوم، نوری المالکی ضمن درخواست از ترکیه برای همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم افزود: ما نباید درباره این موضوع(مبارزه با تروریسم) با ترکیه اختلاف داشته باشیم حتی اگر درباره برخی زمینه های اقتصادی،سیاسی و غیره مشکلاتی داشته باشیم.

نخست وزیر عراق بیان کرد: عراق بر موضع خود در قبال سوریه مبنی بر پرهیز از دخالت در امور داخلی با وجود سخت بودن پایبندی به این موضوع ماند.

از سوی دیگر جمیل چیچک رئیس پارلمان ترکیه نیز گفت: ترکیه مایل به برقراری روابط گسترده با عراق است.

وی افزود: ترکیه وعراق به مثابه کلیدهای اساسی این دو منطقه هستند و همکاری میان دو کشور می تواند منطقه را از مشکلات بسیاری که با آن روبرو است دور نگه دارد.

چیچک ضمن تکرار درخواست دعوت رجب طیب اردوغان از نوری المالکی برای سفر به ترکیه تاکید کرد: ترکیه با تروریسم به شدت مبارزه خواهد کرد.