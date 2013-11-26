کارگران در خط مقدم دفاع از آرمانهای انقلاب هستند/ حفظ عزت ایران در مذاکرات

به گزارش خبرنگار مهر، يونسي شامگاه سه شنبه در دیدار با بسیجیان شرکت صنایع چوب و کاغذ استان با بيان اين كه كارگران در همه عرصه ها و در دفاع از آرمان هاي انقلاب در خط مقدم بوده و هستند، ياد آور شد: اين نقش بي بديل را تاريخ نظام، دفاع مقدس و خون هاي شهداي عزيز ما روايت مي كند.

وی با اشاره به اين كه مذاكره كنندگان هسته اي كشور ما در صحنه سنگين، سخت و و طاقت فرساي نبرد حق عليه باطل بر عليه قدرت هاي استكباري، ضمن فتح اين صنحنه دشوار، موجب حفظ عزت ملت ايران اسلامي شدند، بيان داشت: فرزندان اين آب و خاك به تعبير رهبر معظم انقلاب كه از جنس بسيجيان هستند، با پشتوانه صبر و استقامت ملت مقاوم ايران اسلامي توانستند، حقانيت نظام مقدس جمهوري اسلامي را به اثبات برشانند.

يونسي افزود: جمهوري اسلامي پيام آور نور، رستگاري و زيبايي براي همه ملت هاي آزاديخواه است.

وي ادامه داد: هفته بسيج ياد آور ايثارگري ها و مجاهدت ها ي نيروهاي انقلابي در صيانت از آرمان هاي انقلاب اسلامي است و بايست با شكوه در خور اين انسان هاي بزرگ پاس داشته شود.

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار تصريح كرد: هفته بسيج يادآور روحيه جهادي و شهادت طلبي است و شهداي عزيزي كه از ميان كارگران تقديم انقلاب شد، نهال نوپاي انقلاب را امروز به اين قوت و قدرت رساند.

يونسي با بيان اين كه الفت ميان واژه كارگر و بسيج نشانه جامع الاطراف بودن اين قشر است و نشان از اين دارد كه جامعه شريف كارگري نه تنها در بخش توليد و صنعت نقش بالنده اي دارند، بلكه در حفظ آرمان هاي انقلاب در بخش هاي مختلف توليدي، صنعتي، سياسي و فرهنگي هم نقش ايفا مي كند، اظهار داشت: پيشتازي در همه عرصه هاي دفاع از حريم انقلاب و نظام از ويژگي هاي بارز عنصر بسيجي است و امروز نقش بسيج در حوزه جنگ نرم و ايفاي نقش فرهنگي نيز برجسته است.

وي تبعيت محض از ولايت و دفاع از حريم آن را برجسته ترين خصوصيت بسيجي دانست و عنوان كرد: بسيجي در تبعيت از فرامين ولايت اما و اگر نمي كند و اطاعت پذير تابع، صالح، پرهيزگار و مخلص است.

يونسي از جمله ديگر ويژگي هاي بسيجي را اتخاذ روحيه تهاجمي در برابر دشمن توصيف كرد و ابراز داشت: ملت ما همه بسيجي اند و دل در گرو پيروي از رهبري و دفاع از انقلاب و كشور دارند.

وي با يبان اين كه روحيه بسيجي در طول انقلاب همه توطئه ها را خنثي نمود و دستاوردهاي عظيمي را براي نظام به ارمغان آورد، خاطر نشان كرد: استكبار ستيزي و داشتن روحيه جهادي در همه حوزه ها از خصوصيات يك بسيجي است.

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار گفت: با تفكر بسيجي مي توان در عرصه هاي توسعه اي نيز شاهد دستاوردهاي بزرگي بود.