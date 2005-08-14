رييس سومين مجمع عمومي خانه احزاب ايران در گفت وگو با "مهر": مرجع رسيدگي به اعتراضات هيات رييسه مجمع عمومي است// به دوستان توصيه مي كنم قواعد بازي را رعايت كنند

سادات محمدي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" در واكنش به مخدوش اعلام شدن انتخابات خانه احزاب از سوي كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور افزود: مسايلي كه از سوي كميسيون مذكور مطرح مي شود، مربوط به پيش از برگزاري انتخابات است و چنانچه افرادي به روند برگزاري انتخابات معترض بودند، بايد از شركت در آن خودداري مي كردند.

رييس سومين مجمع عمومي خانه احزاب افزود: اكنون كه انتخابات پايان يافته و آراي نمايندگان احزاب كشور پس از تهيه صورت جلسه لاك و مهر شده است، به دوستان جناح راست كه نتوانستند راي لازم را براي حضور در شوراي مركزي اين مركز كسب كنند توصيه مي كنم نتيجه انتخابات را پذيرفته و قواعد بازي را رعايت كنند.

انتخابات شوراي مركزي خانه احزاب ايران در 22ارديبهشت ماه برگزار شد و ليست ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان، اكثريت آراء را به خود اختصاص داد، اما بعد از انتخابات اعتراضات گسترده اي نسبت به تقلب در آن در خانه احزاب شكل گرفت.

معترضان به نحوه برگزاري انتخابات مواردي را مطرح كردند كه كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور، روز گذشته با استناد به موارد مذكور اعلام كرد كه انتخابات خانه احزاب مخدوش است، اما سادات محمدي رييس سومين مجمع عمومي خانه احزاب كه مسووليت برگزاري انتخابات را بر عهده داشت، به شبهات مطرح شده كه آنها را "مباحث غير منطقي" خواند، پاسخ داد.

معترضان معتقد بودند "كسي كه به عنوان رييس موقت جلسه انتخاب شده بود، هيچگونه معرفي نامه اي از سوي حزب متبوع خود نداشت و طبق اساسنامه رياست او بر جلسه هيچ مشروعيتي نداشت" و رييس سومين مجمع عمومي خانه احزاب پاسخ داد : هيات رييسه دومين دوره خانه احزاب در نامه اي كتبي به احزاب اعلام كرد كه نمايندگان آنها براي حضور در انتخابات بايد معرفي نامه جديد همراه داشته باشند، اما اين درخواست به دست برخي احزاب از جمله كانون اسلامي دانشگاهيان خراسان نرسيد.

سادات محمدي افزود : در معرفي نامه اينجانب مدت اعتبار "تا اطلاع ثانوي" قيد شد بود و اينجانب با همان معرفي نامه وارد جلسه شدم و هنگامي كه از مساله آگاه شدم به نصر اصفهاني مسوول دبيرخانه خانه احزاب گفتم كه در صورت نياز، كانون دانشگاهيان معرفي نامه جديد بنده را نمابر كند، اما او گفت كه لازم به اين كار نيست.

وي اضافه كرد : بنده كه در ادوار گذشته نيز در جايگاه هيات رييسه مجمع عمومي بودم صورت جلسه دومين مجمع عمومي را به نصر ارايه دادم و همان صورت جلسه مجوز ورود بنده به جلسه شد و براي اينجانب كه با راي حضار در جلسه به رياست مجمع عمومي سوم انتخاب شدم كارت راي صادر شد.

ايراد ديگر معترضان آن بود كه "صبح انتخابات، 12 نفر از كساني كه براي شركت در انتخابات حاضر شده بودند، اما در مهلت مقرر مدارك لازم را براي خانه احزاب ارسال نكرده بودند، از نظر شوراي مركزي فاقد شرايط راي دادن بودند كه متاسفانه با فشار و جوسازي وارد انتخابات شدند".

سادات محمدي اظهار داشت : در روز انتخابات، 12 تن از نمايندگان احزاب اعلام كردند كه درخواست خانه احزاب مبني بر لزوم همراه داشتن معرفي نامه جديد نمايندگان احزاب به دست مسوولان حزب متبوعشان نرسيده و يا معرفي نامه هاي آنان تا كنون به خانه احزاب نرسيده است.

وي اضافه كرد: غفوري فرد كه رياست دومين دوره خانه احزاب را بر عهده داشت، از حاضران خواست كه با توجه به "مشكلات ارتباطات" اجازه دهند اين افراد به نمايندگي از حزب متبوعشان در انتخابات شركت كنند و حاضران نيز به پيشنهاد او راي دادند.

به اعتقاد معترضان "احزابي كه وارد جلسه شده بودند كارتي دريافت كرده بودند كه شماره سريال داشت و تعرفه هاي راي گيري نيز داراي شماره سريال بود و بر طبق اساسنامه، بايد پيش از شمارش آراء، شماره سريال تعرفه ها با تعداد واجدين شرايط راي دادن تطبيق داده مي شد، اما هيچ تطبيقي بين شماره سريال و حاضرين صورت نگرفت" كه اين مساله نيز از سوي سادات محمدي رد شد.

معترضان تاكيد كرده اند "صبح راي گيري ايراداتي را بازرسين بر هيات مديره گرفتند و حاضران پيشنهاد دادند كه دو هفته تنفس داده شود تا صحت و سقم اظهارات ناظران بررسي شود، اما متاسفانه بدون راي گيري درست در مورد اين پيشنهاد، اعلام كردند كه پيشنهاد راي نياورد و به تشكيك حاضرين در راي گيري هيچ توجهي نشد".

رييس سومين مجمع عمومي خانه احزاب ايران گفت كه "بازرسين داراي نظرات متفاوت بودند و از آنجا كه شركت كنندگان پس از صرف هزينه هاي فراوان مادي و معنوي در اين جلسه حاضر شده بودند، صلاح نبود كه آن روز جلسه برگزار نشده و بعد از 2 هفته تنفس بار ديگر جلسه برگزار شود".

سادات محمدي افزود: گر چه به اعتقاد بازرسان ترازنامه مالي خانه احزاب ايران داراي اشكالات متعدد بود، اما حضار به بررسي دستور كار بعدي كه برگزاري انتخابات شوراي مركزي سومين دوره خانه احزاب بود، راي دادند و در حالي كه هنوز حاضران ايستاده بودند، از بازرسان سوال كردم كه آيا به نظر آنها تغيير دستور جلسه راي آورده است كه پاسخ آنها نيز مثبت بود.

ايراد ديگر معترضان به انتخابات سومين دوره شوراي مركزي خانه احزاب اين است كه "تعداد كل احزاب ثبت شده در كشور، به 120 حزب نمي رسد و با وجود آن كه در اين انتخابات حتي تعدادي از احزاب شركت نكرده بودند، در كمال ناباوري تعداد احزاب راي دهنده در مجموع به 122حزب رسيد".

سادات محمدي در اين خصوص اظهار داشت : خوشبختانه دبيرخانه دومين دوره خانه احزاب ايران در دست دوستان جناح مقابل كه اكنون به نتيجه انتخابات اعتراض دارند بوده است و كارت هاي دعوت احزاب شركت كننده در جلسه و كارت هاي مربوط به شركت در انتخابات از سوي آنها صادر شده بود.

وي افزود : واقعا از اين كه آيا دبير اجرايي دومين دوره خانه احزاب در افزايش و كاهش تعداد احزاب فعال و داراي مجوز فعاليت از وزارت كشور دست داشته اند، اطلاع نداريم و اگر تخلفي در اين زمينه صورت گرفته است، بايد از خود آنها استعلام شود.

عضو شوراي مركزي كانون اسلامي دانشگاهيان خراسان در بخش ديگري از گفت و گوي خود با "مهر" متذكر شد : همه مراحل اين انتخابات توسط هيات رييسه مجمع عمومي خانه احزاب و با نظارت وزارت كشور برگزار شده است و حتي زماني كه نصيراف يكي از اعضاي هيات رييسه نسبت به مهر و امضا شدن تعرفه ها توسط هيات رييسه مجمع عمومي اعتراض كرد، آقاي بادامچيان از اعضاي هيات رييسه دومين دوره خانه احزاب در پاسخ گفت كه انتخابات توسط نمايندگان واقعي احزاب برگزار مي شود، بنا بر اين بايد امور آن نيز به دست مجريان انتخابات انجام شود.

سادات محمدي در خاتمه به وجود برخي اعتراضات به روند برگزاري انتخابات شوراي مركزي دومين دوره خانه احزاب ايران اشاره كرد و گفت: در آن دوره جامعه زينب (س) و آقاي شيخياني دبير كل حزب مردم به نحوه برگزاري انتخابات اعتراض داشتند كه رسيدگي به اين اعتراضات به هيات رييسه وقت مجمع عمومي خانه احزاب ارجاع داده شد.

وي افزود: در اين دوره نيز مانند گذشته مرجع رسيدگي به اعتراضات مطرح شده، هيات رييسه سومين مجمع عمومي خانه احزاب ايران است و دخالت كميسيون ماده 10 احزاب كشور در انتخابات و ابراز نظر درباره آن فاقد وجاهت قانوني است.