به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور سه شنبه شب در برنامه ای تلویزیونی که از شبکه یک سیما درحال پخش است، ضمن تشریح اقدامات دولت یازدهم در 100 روز آغاز فعالیت به سئوالات سه مجری این برنامه پاسخ می دهد.
حجت الاسلام حسن روحانی در برنامه تلویزیونی ارائه گزارش 100 روزه عملکرد دولت که امشب از شبکه یک سیما پخش شد اظهار کرد: من در ایام تبلیغات انتخاباتی به مردم بزرگ ایران وعده داده بودم علاوه بر 4 ساله دولت تدبیر و امید برنامه های کوتاه مدت 100 روزه داشته و از اقدامات انجام شده در پایان 100 روز گزارش دهم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا عدد 100 را انتخاب کرده اید افزود: به هر حال 100 معیار است و نمره بالایی محسوب می شود. در ادبیات ما هم همواره از 100 روز سخن گفته شده این مدت زمان یک دوره زمانی است که نه خیلی کوتاه است که نشود طی آن گزارش داد و نه آنقدر طولانی است که گزارش مطول شود.
ارائه گزارش صد روزه به مردم در سه قالب
رئیس جمهور با بیان اینکه البته گزارش تهیه شده از عملکرد 100 روزه دولت سه بخش دارد تصریح کرد یک بخش این گزارش امشب توسط رئیس جمهور به مردم ارائه می شود، یک بخش گزارش مکتوب است که در رسانه ها و سایت ها منتشر خواهد شد و یک بخش هم گزارشی است از فردا بلافاصله توسط وزیران در مصاحبه های مختلف به مردم ارائه خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که تصور شما در روز صدو یکم نسبت به روز اول که ریاست جمهوری را عهده دار شدید چطور است. آیا روزهای ریاست جمهوری خود را می شمارید گفت: نه به این شکلی که شما می گویید اما هر روزش برای من مهم است چرا که دولت تلاش دارد حداکثر استفاده را از فرصت به وجود آمده برای خدمت به مردم ببرد.
روحانی ادامه داد: شاید برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی دولت در همان روز تحلیف کابینه را به مجلس معرفی کرد که این موضوع نشان می دهد سعی ما بر این است که فرصتی را از دست ندهیم. در ضمن آخرین وزیر کابینه در آستانه صد روزه گی دولت مورد تایید مجلس قرار گرفت که لازم است از مجلس و نمایندگان محترم تشکر کنم.
وی با تاکید بر اینکه از این به بعد در هر مقطعی دولت به مردم از اقدامات صورت گرفته گزارش خواهد داد عنوان کرد: افتخار دولت پاسخگویی به مردم است و اعتقاد دولت بر این است که مردم باید از مسائل با خبر باشند چرا که بدون شک دولت بدون همراهی مردم نمی تواند مسئولیت خطیری که بر گردن دارد را به مقصد برساند.
رئیس قوه مجریه با اشاره به هدف دولت از گزارش دهی های 100 روزه یادآور شد: دولت با گزارش دهی می خواهد مردم در جریان امور قرار گیرند و با اطلاع باشند دولت حتما مشکلات، پیشرفت و برنامه های بلند مدت را به اطلاع مردم می رساند و بر این اعتقاد است که حتما مردم و صاحب نظران با نقد، نصیحت و پیشنهادات می توانند به دولت کمک کنند. چرا که دولت متعلق به مردم است و افتخار می کند که خدمتگزار ملت باشد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که بخش عمده ای از انتظارات مردم رفع مشکلات اقتصادی است فوری ترین اقداماتی که دولت پس از روی کار آمدن به آن پرداخته چه بوده است؟ البته در گزارش امشب ضمن ارائه گزارش 100 روزه به مردم خواهیم گفت در چه شرایطی کار را آغاز کرده ایم و از دولت گذشته چه ارثی به ما رسیده است.
وضعیت کالاهای اساسی بسیار نگران کننده بود
روحانی اضافه کرد: شاید اولین مشکلی که در روزهای بعد از انتخابات و حتی از تحویل گرفتن رسمی دولت با آن مواجه شدیم شرایط نامطلوب کالاهای اساسی در کشور بود چون اولین گزارشی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما رسید این بود که وضع کالاهای اساسی در کشور چگونه است و این موضوع من را بسیار نگران کرد چون تصور می کردم دولت گذشته شرایطی را فراهم می کند که پس از روی کار آمدن دولت جدید 3 تا 6 ماه انبارها پر باشد اما متاسفانه شرایط این گونه نبود.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: قبل از برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ و در حالیکه دولت گذشته هنوز مشغول به کار بود گزارشی به دست بنده رسید که کشور از حیث کالاهای اساسی و به ویژه گندم دچار مشکل است و حتی در یکی از استانهای کشور فقط برای 3 روز دیگر گندم در سیلوها وجود دارد لذا بلافاصله با مسئولان اجرایی آن دولت موضوع را بررسی کردم و برای بهبود شرایط تلاش کردم این اولین مشکلی بود که با آن روبرو شدم.
وی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی در آن زمان صورت گرفت و اولین اقدام فوری دولت یازدهم این بود که ذخایر کالاهای اساسی به رقم قابل قبولی برسد خوشبختانه امروز از حیث وجود کالاهای اساسی در کشور مشکلی نداریم، انبارها پر است و برای آینده دور نیز اقدامات لازم برای تامین کالاهای اساسی انجام شده تا این کالاها به دست مردم برسد.
جزئیات وضعیت خزانه خالی کشور
روحانی در توضیح تعبیر "خزانه خالی" که آن را در یکی از سخنرانی های خود مورد استفاده قرار داده بود اظهار کرد: مساله دوم که در مرداد ماه با آن مواجه شدیم همان تعبیر خزانه خالی بود که در یکی از سخنرانی ها از آن استفاده کردم به طور کلی حسابهای دولت در خزانه است و مخارج دولت نیز از این طریق تامین می شود. طبق قانون بودجه دولت باید ماهانه 17.5 هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد. در روز 12 مرداد که بنده کار را شروع کردم موجودی خزانه حدود 1280 میلیارد تومان بود که آخر ماه می بایست حقوق را پرداخت می کردیم که این رقم هم 7500 میلیارد تومان بود ما در آن شرایط تنها 2870 میلیارد تومان بیشتر در خزانه نداشتیم یعنی بیش از 4600 میلیارد تومان باید برای پرداخت حقوق از بانک استقراض می کردیم بنابر این با مشکلی با عنوان عدم تامین درآمدها مواجه شدیم.
روحانی افزود: در 5 ماهه اول امسال فقط 47 درصد منابع تامین شده است و الان هم بیش از 56-57 درصد منابع بودجه بیشتر نمی توانیم تامین کنیم لذا مجبور شدیم بودجه را اصلاح و با قید دو فوریت به مجلس بدهیم که البته هنوز از مجلس باز نگشته است.
وی گفت: در اصلاحیه بودجه، بودجه 210 هزار میلیارد تومانی به 171 هزار میلیارد تومان تبدیل شد البته پیشنهاد دولت 150 هزار میلیارد تومان بود که مجلس 120 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد این شرایطی است که دولت یازدهم کشور را تحویل گرفته است.
رئیس جمهور درباره سخن خود مبنی بر اینکه کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد تصریح کرد: چند بار تاکید کرده ام که در شرایط رکود تورمی هستیم سالهایی بوده که رشدی اقتصادی ما حتی 9- درصد بوده است این اتفاق در سال 65 رخ داده است اما در همان سال تورم ما 23 درصد بوده است و نسبت به شرایط منفی رشد بالا نبود.
تورم تا پایان سال به 35 درصد و تاپایان سال آینده به 25 می رسد
روحانی افزود: در سال 74 هم تورم در کشور به 49 درصد رسیده بود در عین حال ما شاهد رشد 3 درصدی بوده ایم اما در سال 91 هم تورم بالای 40 درصد بوده و هم شاهد رشد 5.8- درصد بوده ایم این شرایطی است که ما کشور را طی آن تحویل گرفته ایم. در حقیقت این رکود و تورم در کشور ما به غیر از سالهای 57 و 58 که شرایط پیروزی انقلاب اسلامی بود، طی 50 سال اخیر بی سابقه بوده است این نشان می دهد که چه ارثی از دولت گذشته برای ما به جای مانده است.
وی با تاکید بر اینکه این سخنان را نمی گویم که مسئولیتی برای خودمان قائل نباشیم قطعا با حمایت مردم از تنگناهای اقتصادی عبور خواهیم کرد خوشبختانه در 100 روز گذشته قدم بزرگی درباره تورم برداشته شد. در حقیقت تورم آنقدر برای بنده مهم است که هر 2 الی 3 روز یکبار در این باره سوال می کنم و هر هفته از وضعیت تورم گزارش می گیرم.
رئیس جمهور اضافه کرد: در ماههای گذشته روند تورم هر ماه بین 2.2 – 2.3 بوده است اما در چند ماه اخیر این روند هر ماه 2.1 شده است. در پایان شهریور ماه تورم نقطه به نقطه 43 درصد بود اما در پایان مهر ماه این رقم به 36 درصد رسید خبر خوشی برای ما است. البته تورم وجود دارد اما دولت رشد و صعود تورم را مهار کرده است.
وی با تاکید بر اینکه تلاش دولت تا پایان سال معطوف به رساندن تورم به نقطه مطلوب و در سال آینده به شرایط بهتر است اشاره کرد یکی از برنامه های اصلی دولت در سال آینده مهار تورم است تلاش دولت بر این خواهد بود که تا پایان سال آینده تورم به کمتر از 25 درصد برسد قولی که مسوولان این بخش به بنده داده اند که تا پایان سال جاری تورم فعلی به زیر 35 درصد برسد.
روحانی در پاسخ به این سوال که چرا دغدغه اصلی شما با وجود شاخص های اقتصادی دیگر ، تورم است و با توجه به شاخص های کلان و حاصل شدن بیشترین درآمد نفتی از سال 84 تا سال 92 چرا اتفاقات اقتصادی نامطلوبی در کشور رخ داده است گفت: دولت نهم و دهم پولدارترین دولت ما حداقل از حیث درآمدهای ارزی نفتی و غیر نفتی بوده است در مجموع 8 سال فعالیت دولت حدود 600 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بود به اضافه دیگر درآمدهای ارزی که مجموع درآمدهای دولت دهم و نهم را به 750 میلیارد دلار رسانده است. دولتی که پولدارترین دولت بود متاسفانه بدهکارترین دولت هم بوده است.
بدهی دولت قبل در بخش های بانک و تامین اجتماعی
وی با اشاره به اینکه تنها چند رقم بدهی دولت گذشته را برای اطلاع مردم بازگو می کنم تصریح کرد: بدهی دولت گذشته به سیستم بانکی در مردادماه و زمانی که ما کار را تحویل گرفتیم بیش از 74 هزار میلیارد تومان بود. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه به آمار و ارقامی که از وزارتخانه های مختلف به بنده رسیده بدهی دولت به پیمانکاران مختلف و بخش خصوصی حدود 55 هزار میلیارد تومان بوده است. البته ارقام دیگری هم است به ویژه بدهی های مربوط به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و...
رئیس جمهور افزود: رقم بدهی دولت گذشته که برای ما به ارث مانده است بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است البته ما می دانستیم دولت بدهکار است اما دولتی که بیشترین درآمد ارزی را داشته است چرا باید این همه بدهکاری داشته باشد به اضافه تعهدات دیگری که برای ما به جای گذاشته اند.
وی با اشاره به بخشی از تعهدات برجای مانده از دولت نهم و دهم گفت: برای اطلاع مردم تعهدات 8 ساله در سفرهای استانی دولت نهم و دهم 211 هزار میلیارد تومان است که فقط 33 درصد آن اجرا شده و 68 درصد دیگر برای دولت های بعدی باقی مانده است.
وی اضافه کرد:از اعتبارات و تسهیلات داده شده به مردم در سفرهای استانی دولت نهم و دهم تنها 30 درصد اختصاص داده شده و 70 درصد دیگر باقی مانده است ون اگر شرایط مطلوب باشد و درآمدها به همان شکل دولت قبلی ادامه پیدا کند 16 سال طول می کشد تا تعهدات باقی مانده اجرا شود از طرفی از تعهدات عمرانی بودجه امسال در دولت قبلی تنها 3 درصد تحقق یافته است.
رئیس جمهور با اشاره به دلایل به وجود آمدن تورم دو نکته مهم را باعث ایجاد تورم خواند و تاکید کرد: رشد بی حساب نقدینگی یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در این سالها بوده است. در سال 84 نقدینگی کشور 68 هزار میلیارد تومان بود و در پایان دولت دهم این رقم به بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسید و امروز به بیش از 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم فعلی بیش از 7 برابر نقدینگی سال 84 است یک بخشی از نقدینگی ها به بدهی های دولت به بانکها بر می گردد و به استقراضهایی که انجام شده است..
مسکن مهر عامل مهم ایجاد تورم در کشور
رئیس جمهور عامل دیگر ایجاد نقدینگی در کشور را مسکن مهر خواند و گفت: مسکن مهر کار خوبی است خوب است که ما مسکن بسازیم اما چطور با چه شرایطی و با چه حجمی؟ پولش را از کجا بیاوریم؟
وی با اشاره به اینکه دولت گذشته برای ایجاد مسکن 43 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است ادامه داد: کل پایه پول کشور از ابتدا تاکنون 100 هزار میلیارد تومان بوده است که 43 هزار میلیارد تومان از این پایه پولی از بانک مرکزی استقراض شده یعنی بحث بزرگ تورم ما از اینجا نشات گرفته است.
روحانی با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی با ایجادپول پدرقدرت نقدینگی 5 برابری ایجاد می کند گفت: بخش بزرگی از تورمی که مردم را تحت فشار قرار داد، مربوط به مسکن مهر است. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توضیح دهد این 43 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی برای ایجاد مسکن مهر چه مقدار تورم برای جامعه ایجاد کرده است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت یازدهم تعهدات دولت قبل در زمینه مسکن مهر را اجرا می کند خاطرنشان کرد: مقصود من از بیان این بحث ها این نیست که مسکن مهر کامل نمی شود، قراردادهایی که دولت قبل برای مسکن دارد دولت حاضر متعهد به اجرای آن است، دولت برای مسکن مردم برنامه دارد که اعلام خواهد کرد.
وی ادامه داد: تورم مالیات فقرا است آیا از مردم اجازه گرفتیم از جیب پول فقرا برای مردم مسکن بسازیم. مسکن مهر مشکلات فراوانی از نظر حمل و نقل و تامین زیرساخت ها دارد اما باید تکمیل شود که دولت متعهد است.
روحانی در بخش دیگری از مصاحبه تلویزیونی خود رشد نقدینگی را از مهمترین راهکارهای مهار تورم برشمرد و تصریح کرد: در دو، سه ماه اخیر رشد تورم متوقف شده و حالت نزولی پیدا کرده است. دولت برای کنترل و مهار نقدینگی تلاش می کند.
دولت ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی می پرداخت
رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در خصوص رهکارهای مهار تورم در عین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پروژه های مسکن مهر افزود: در بحث یارانه ها، دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی هر ماه باید 3 هزار و 500 میلیارد تومان پول به مردم پرداخت کند، طبق قانون هدفمندی باید پول یارانه های نقدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به مردم پرداخت شود اما منابع حاصل از اجرای این قانون تنها نصف این 3 هزار و 500 میلیارد تومان را تامین می کند و مابقی از بودجه عمومی کشور پرداخت می شود در عین حال هر ماه برای پرداخت یارانه نقدی کسری دارد.
وی در خصوص راهکارهای اصلاح پرداخت یارانه نقدی گفت: دولت دو راهکار پیش رو دارد. اول یارانه های نقدی را کاهش دهیم، اقشار کم درآمد روی پول یارانه های نقدی حساب باز کرده اند و حذف یارانه ها برای اقشار کم درآمد مشکل ساز است.
روحانی در خصوص راهکار دوم نیز افزود: می توانیم به چند دهک یارانه ندهیم زیرا یارانه نقدی از ابتدا برای حل مشکل زندگی اقشار کم درآمد در نظر گرفته شد.
رئیس جمهور ادامه داد: ما خیلی فکر کردیم که چطور می شود افرادی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند. امسال از طرح هایی که برای حذف یارانه پردرآمدها در نظر گرفته شده بود صرف نظر کردیم.
برای حذف یارانه نقدی دهک های پردرآمد باید در زندگی خصوصی مردم دخالت می کردیم
وی در خصوص علت عدم حذف دهک های پردرآمد از پرداخت یارانه های نقدی تصریح کرد: برای اینکه ببینیم چه کسانی یارانه نیاز ندارند باید در زندگی خصوصی مردم دخالت می کردیم چون باید از حساب های بانکی مردم و درآمدشان آگاه می شدیم شاید این کار در کوتاه مدت خوب باشد اما در بلند مدت اعتماد مردم به سیستم بانکی و دولت سلب می شود و رونق اقتصادی از بین می رود.
روحانی تاکید کرد: برای حل مشکل تورم علاوه بر کنترل نقدینگی باید تولید رونق پیدا کرده و فضای کسب و کار بهبود یابد. اگر در زندگی خصوصی مردم دخالت می کردیم اعتماد مردم به بانکها سلب شده و پولشان را از بانک خارج می کردند.
شیوه پرداخت یارانه اصلاح می شود
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت تا پایان سال 92 پرداخت یارانه نقدی را به همین صورت ادامه می دهد اظهار داشت: دولت شیوه پرداخت یارانه ها را اصلاح خواهد کرد علاوه بر این در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز در سال آینده مصمم است.
وی ادامه داد: دولت می خواهد تورم را مهار کرده و سیستم بانکی را اصلاح کند.
دو بسته کالایی تا پایان سال به کارمندان و اقشار کم درآمد اختصاص می یابد/ توزیع شیر رایگان در مدارس
روحانی با اشاره به تصمیمات دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد گفت: تا پایان سال دو بسته کالایی به اقشار کم درآمد و کارمندان تعلق خواهد گرفت.
وی گفت: علاوه بر این بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت راجع به وضعیت سلامت دانش آموزان ارائه داده بودتصمیم گرفتیم از ابتدای آذرماه توزیع شیر رایگان در مدارس از کلاس اول تا نهم آغاز شود.
35 مصوبه در 100 روز داشتیم
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای اقدامات اساسی که در بخش اقتصاد باید انجام دهد برنامه ریزی کرده است گفت: در فعال سازی بخش خصوصی برنامه ریزی کرده ایم و در همین راستا تسهیلات فراهم کردیم.
وی گفت: دولت در 100 روز گذشته 35 مصوبه داشته که در مسائل اقتصاد، تولید، صادرات، گمرکات، پیش پرداخت های ال سی، تسهیلات گمرکی بوده است.
روحانی تصریح کرد: این 35 مصوبه ابلاغ و عملیاتی شده است.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در بخش کشاورزی افزود: دولت در بخش کشاورزی تلاش کرده نهاده های کشاورزی را تامین کند امیدوارم سال آینده وضع کشاورزی بهتر باشد.
وی گفت: امسال ناچار به واردات 7.2 میلیون تن گندم شدیم قیمت خرید تضمینی برای اولین بار امسال در شهریورماه اعلام شد تا کشاورز برنامه ریزی کند افزود: تسهیلات لازم را در اختیار کشاورزان قرار دادیم و از همین جا به کشاورزان درود و سلام می فرستیم که بار امنیت غذایی و استقلال کشور در بخش غذایی را برعهده دارند و حضور آنان در حماسه 24 خرداد ارزشمند بود.
کمبود دارو مرتفع شد
روحانی با اشاره به اقدامات دولت در تامین داروهای کمیاب گفت: مشکل کشور در زمینه کمبود دارو مرتفع شد. قیمت دارو نیز به نسبت گذشته متناسب شده برای بیماران خاص و صعب العلاج تسهیلاتی فراهم شده. بخش سلامت گامهای جدی برداشته و تیم های مختلفی به منابع کشور برای رسیدگی به سلامت مردم فرستاده شده است.
کاهش تورم به 25 درصد و رشد اقتصادی 3 درصد برنامه در سال 93
رئیس جمهوردر بخش دیگری از مصاحبه تلویزیونی خود برنامه دولت برای سال آینده را تشریح کرد و گفت: اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، مهار تورم تا پایان امسال به زیر 35 درصد و تا پایان سال آینده به زیر 25 درصد از برنامه های مهم دولت است.
وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی نیز از برنامه های مهم دولت می باشد، در سال 91 رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد بوده است به عبارتی اقتصاد ما 6 درصد کوچک شده است. تلاش داریم در پایان سال کاری کنیم که رشد اقتصادی به صفر درصد و حتی نیم درصد برسد ولی برای سال آینده تلاش داریم رشد اقتصادی به مثبت 3 درصد برسد.
روحانی مهار تحریم ها از برنامه های دولت در سال آینده خواند و افزود: یکسان سازی نرخ ارز جزو اهداف ما در سال 93 است.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که دولت در اوایل کار با آن مواجه شد این بود که بر اساس قانون مجلس باید نرخ ارز از 1226 به 2477 افزایش می یافت، دولت باید در اوایل تیرماه این افزایش نرخ را اعمال می کرد که متاسفانه دولت قبل این قانون را اعمال نکرد.
رئیس جمهور افزود: بر این اساس باید نرخ ارز و به عبارتی قیمت کالاها دو برابر می شد. برای حل این مشکل در بخش هایی به برخی ازکالاها یارانه دادیم و قیمت برخی کالاها نیز با شیب ملایم به دلار 2400 تومانی رساندیم.
روحانی با بیان اینکه خودم برای عدم افزایش قیمت برخی کالاها مداخله کردم گفت: باری به دوش دولت افتاد که قیمت دلار را بر اساس مصوبه مجلس دو برابر کند که با حضور و تلاش مردم و هدایت رهبری این مشکل مرتفع شد.
سیاست خارجی جزو اولویت های این دولت بود
وی در بخش دیگری از مصاحبه تلویزیونی خود در خصوص پیشرفت های سیاست خارجی افزود: سیاست خارجی جزو اولویت های این دولت بود البته این بدین معنا نیست که به بخش های دیگر توجه نشد.
رئیس جمهور گفت: در سطح جهان ، دشمنان ایران هراسی را گسترش داده بودند. روابط ایران با دنیا بجز برخی کشورها محدود بود. مشکلات زیادی برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد شده بود.
روحانی با اشاره به سفرهای خارجی خود گفت: در سفرها دیدیم ایرانیان خارج که از کشور چه شور و اشتیاقی به ایران داشتند. سرمایه انسانی بسیار بزرگی در خارج از کشور وجود دارد.
وی تصریح کرد: در دیپلماسی عمومی ایرانیان خارج از کشور نقش بزرگی می توانند داشته باشند، در همه کشورها ایرانیان بخش بزرگی از نخبگان کشورها هستند.
مشکلات اقتصادی عمدتا از بی تدبیری است نه تحریم
رئیس جمهورتحریم را فشار ظالمانه علیه ملت ایران به بهانه مسئله هسته ای خواند و گفت: نمی خواهم بگویم همه مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم ها است عمدتا مشکلات مربوط به بی تدبیری بود.
روحانی خاطرنشان کرد: در شرایطی که به سمت تحریم می رفتیم می گفتند تحریم کاغذ پاره ای بیش نیست و وابستگی شان را به واردات بیشتر می کردند.
وی ادامه داد: قبل از سال 84 واردات کشور 38 میلیارد دلار بود که در سال 90 به 75 میلیارد دلار افزایش یافت، وقتی با دنیا در حال مبارزه هستیم باید به خود تکیه کنیم با شعار که نمی توان با دنیا مقابله کرد البته نباید از فشار دنیا بترسیم باید تدبیر کرد واردات را کاهش داد و به خود تکیه کرد.
در سال 83 در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم/ در سال 92 ناچار به واردات 7.2 میلیون تن گندم هستیم
روحانی تاکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی را در راستای کاهش واردات خواند و گفت: از سال 79 تا سال 83 هر سال یک میلیون تن به تولید داخلی گندم اضافه می شد. بنابراین یک میلیون تن واردات گندم ما کاهش می یافت و در سال 83 با تولید 11 میلیون تن گندم در تولید این محصول خودکفا شدیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: از سال 85 و 86 به بعد هر سال تولید داخلی گندم یک میلیون تن کاهش یافته و واردات گندم یک میلیون تن افزایش یافت تا جایی که امسال باید 7.2 میلیون تن گندم وارد کنیم این در شرایطی است که می خواهیم با قدرت های غربی مقابله کنیم.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر شغل ایجاد کردیم اما برای چینی ها و کره جنوبی. حضوراقتصادی ما در صحنه بین الملل کاهش یافت.
همه چیز را با وحدت و انسجام داخلی می توانیم به دست آوریم
رئیس قوه مجریه با اشاره به توفیقات به دست آمده در عرصه سیاست خارجی گفت: از آقای دکتر ظریف و همه مسئولین و وزراء تشکر می کنم، تلاش مجدانه ای انجام دادند که انشاالله هر یک از وزراء گزارش 100روزه ای را از عملکرد خود ارائه خواهند داد.
وی افزود: در سیاست خارجی قدمهای بسیار خوبی برداشته شد، ابتدای دولت هم با بهار نیکویی آغاز شد، شما دیدید در روز تحلیف 55 هیات از تمام دنیا در این مراسم شرکت کردند که از این 55 هیات 10 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر، 11 وزیر خارجه، 6 رئیس مجلس و مابقی وزرای دیگر بودند.
وی با اشاره به سفر اجلاس شانگهای در بیشکک گفت: در این سفر فرصتی پیش آمد که با دو کشور بزرگ از 5 قدرت بزرگ شورای امنیت یعنی چین و روسیه ملاقاتهای بسیار مهمی داشته باشیم، پایه ریزی بسیار خوبی برای روابط بین ما و روسیه و ما با چین انجام دادیم.
رئیس جمهور ادامه داد: توافقاتی که در بیشکک انجام دادیم عملا شروع شده است، در بخش اقتصادی، سرمایه گذاری آنها و فاینانس در ایران سرمایه گذاری در بخش فرهنگی و... بود که توافق کردیم البته با برخی از کشورها در زمینه فناوری نیز توافقاتی نیز صورت گرفت که همکاری با هم داشته باشیم.
روحانی ادامه داد: در مواجه با این 5 کشور از چین شروع کردیم با روسیه ادامه دادیم و اخیرا هم با انگلستان در تماس تلفنی با آقای کامرون صحبت کردیم.
وی درباره اینکه این گفتگو با نخست وزیر انگلستان از طرف آنها درخواست شده بود یا از طرف جمهوری اسلامی ایران گفت: ما برای اجلاس ژنو به هر 5 کشور پیغام داده بودیم که با هم مذاکراتی داشته باشیم پیغام اولیه از طرف ما بود اما آنها تلفن کردند.
روحانی در پاسخ به این سوال که در طی این چند سال اخیر هیچ کس به اندازه شما با مساله هسته ای گره نخورده به نظر می رسد شما به خوبی می توانید ضمن رعایت مصالح با طرفهای غربی صحبت کنید اما این قفل هسته ای در مذاکرات سعد آباد باز نشد اما مردم امروز صدای بازشدن این قفل را می شوند اما در عین حال نگرانی وجود دارند که نکند که کلید در این قفل گیر کرده یا بشکند؛ شیخ دیپلمات که توانست این مسیر را به سرعت طی کند آیا می تواند گره نهایی را هم باز کند گفت: کلید متعلق به مردم است؛ همه جا کلید دست مردم بوده است، باور کنید حضور مردم و حمایت آنها که دنیایی از شور هستند باعث می شود که انسان در برابر عظمت آنها احساس کوچکی کند استقامت مردم و ایستادگی ملت و نیز حضور حماسی در 24 خرداد باعث باز شدن این قفل شد.
رئیس جمهور افزود: اگر مردم حماسه سیاسی مورد تاکید رهبری را رقم نمی زدند و کنار صندوقها حضور پیدا نمی کردند ما کلیدی نداشتیم، کلید، حضور و حمایت مردم است، دولت خادم ملت است و به عنوان کارگزار تلاش می کند.
رئیس قوه مجریه در پاسخ به اینکه این درب به طور کامل باز شده یا نه گفت: تنها یک قفل و یک در نیست، یکی از آنها باز شده.
روحانی با اشاره به اینکه عده ای در دنیا به دنبال این هستند این قفل باز نشود گفت: در داخل کشور و در مسائل ملی شکر خدا یک وحدت و انسجامی وجود دارد البته هنوز خیلی راه باقی است هر چه بخواهیم به دست بیاوریم از وحدت و انسجام داخلی می توانیم به دست آوریم؛ تفرقه و اختلاف ما را به جایی نمی رساند.
رئیس جمهور ادامه داد: آتشی که در حال خاموش شدن است برخی هیزم زیر آن می ریزند تا دوباره آن را روشن کنند به نظر می رسد برخی از شعله این آتش اختلاف خوششان می آید ، دست به دست دهیم زیرا فقط با انسجام می توانیم از تمام پله های پیشرفت و ترقی بالا رفته و به بام برسیم بامی بلند در منطقه و جهان؛ در مساله هسته ای اگر امروز پیشرفتی به دست آورده ایم به خاطر هدایت رهبری بوده است، به خاطر حمایت مردم و سهم کارشناسان، متخصصان و دولت است.
پایه های ساختمان تحریم را لرزانده ایم
روحانی تاکید کرد: در بخش هسته ای به مردم اطمینان می دهم که اولین قفل باز شده است ما پایه های ساختمان تحریم را لرزانده ایم و هیچ نگرانی برای مردم وجود ندارد؛ شاید برخی در دنیا حرفهایی می زنند اما اینها چاره ای ندارند زیرا باید صورت خود را با سیلی سرخ نگهدارند.
رئیس جمهور گفت: در پایان ماه که این توافقات انجام شود در سیستم بانکی تحولاتی عظیم ایجاد می شود، در این توافق آمده است که هیچ تحریم جدیدی علیه ملت اعمال نخواهد شد این یعنی مهار کردن تحریم ها، البته بسیاری تلاش می کردند که ایران منزوی باشد اما امروز دشمنان ما منزوی هستند و ایران از هر روزی بیشتر در عرصه بین المللی فعال شده است.
وی افزود: فضایی که در نیویورک و بیشکک دیدیم به تعبیر رئیس جمهور ایتالیا فضایی رقابتی به سمت ایران بود.
روحانی با اشاره به اینکه در این سفرها در حدی که فرصت داشتیم ملاقاتهایی را انجام دادیم گفت: با همه کسانی که متقاضی ملاقات بودند ملاقات کردیم اما به دلیل نبود وقت با 10 یا 15 نفر ملاقات نکردیم اما به هر حال این شور و شوق به خاطر حسن روحانی نبود که برای ملاقات با او صف ببندند بلکه نماینده مردم ایران و فردی که منتخب ملت بود اهمیت داشت؛ این انتخابات دنیا را تکان داد.
رئیس جمهور گفت: این ملت، ملت بزرگی است و همه افتخارات را همین ملت آفرید به ملت اطمینان می دهم که اصول مد نظر مردم و حقوق ملت و نیز چارچوبی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند تا پایان مرعات خواهد شد، یعنی در کشور حق هسته ای ما با قدرت و شفافیت بیشتر عملیاتی می شود حتی بخش غنی سازی که یک بخش از حقوق هسته ای ماست ادامه پیدا خواهد کرد.
غنی سازی در ایران هرگز متوقف نخواهد شد
روحانی ادامه داد: این روند امروز ادامه دارد فردا هم ادامه خواهد داشت و هیچ وقت متوقف نخواهد شد زیرا خط قرمز به شمار می رود؛ غنی سازی در ایران هرگز متوقف نخواهد شد.
روحانی با تاکید بر اینکه غنی سازی حق روشن ماست گفت: برخی خوششان می آید و برخی بدشان می آید NPT را اینگونه تعبیر می کنند که از یک حقوقدان بر نمی آید و بیشتر از یک سرهنگ بر می آید اما به هر حال روشن است که طبق NPT غنی سازی حق ماست، طبق اینکه هر کشوری برای توسعه صلح آمیز فعالیت هسته ای حق آزادی عمل دارد که غنی سازی هم یکی از آنها است و در مقررات بین المللی منع نشده است.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: اگر بخواهیم یک نیروگاه هسته ای داشته باشیم چگونه باید سوخت آن را تهیه کنیم سوخت این نیروگاه را بدون غنی سازی نمی توان تامین کرد، انرژی صلح آمیز یعنی همین برق صنعتی خوب برای به دست آمدن این برق صنعتی، سوخت هسته ای نیاز است پس غنی سازی و اقدامات پس از آن یعنی تبدیل به قرص و میله های انرژی لازم است.
روحانی با تاکید بر اینکه ما بر چارچوبهای اصلی ایستاده ایم گفت: مردم مطمئن باشند که از این حق کوتاه نمی آییم، درعین حال ظلمی که در حق ملت صورت گرفته برداشته شود ، هدف ما این است که تهدیدها را رفع کنیم و با شکستن تحریمها آن را از ملت برداریم ما به دنبال ایجاد فرصت لازم در عرصه بین المللی هستیم و این همان تعامل سازنده با دنیا است، ما یک تعامل سازنده با دنیا خواهیم داشت و قدم به قدم پیش خواهیم رفت تا جایی که با 1+5 به توافق کامل برسیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه این راه بسیار طولانی است گفت ما این راه طولانی را طی خواهیم کرد و حتما به هدف خواهیم رسید.
رئیس قوه مجریه درباره اینکه چگونه انسجام داخلی کشور را حفظ خواهد کرد گفت: همه باید در گام نخست به حقوق هم احترام بگذارند.
فرهیختگان درباره پیش نویس حقوق شهروندی نظر بدهند
وی با اشاره به اینکه پیش نویس منشور حقوق شهروندی که به ملت قول داده بودم آماده شده امشب بر روی سایت ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت ادامه داد: فرهیختگان و خبرگان، اساتید دانشگاهی و ملت حقوقدانان و متخصصان این پیشنهاد اولیه که بخش حقوقی دولت آن را تهیه کرده را مطالعه و درباره آن نظر بدهند تا با نظر نخبگان و حقوقدانان آن را تکمیل کنیم.
باید رابطه با قوا حتما خوب باشد
روحانی گفت: در جامعه باید همه احساس آرامش کنند، یکی از نکات مثبتی که از آغاز این دولت تاکنون احساس کردند این است که یک آرامشی در جامعه بوجود آمده این آرامش نه فقط در سکه و دلار بلکه در جامعه ، دانشگاه، بازار، مدارس و ورزش احساس آرامش وجود دارد.
وی افزود: در ورزش وقتی سایه سیاست را از این بخش برداشتیم موفقیت ها و انگیزشها بوجود آمد. ما برای والیبال، فوتبال ساحلی و فوتبال کاری نکردیم ولی جوانهای ما پیروزی می آفرینند و در این میان عده ای هم می گویند روحانی متشکریم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه همه ما باید از ملت تشکر کنیم افزود: در این 100 روز ما کار زیادی نکریم، وزیر ورزش ما هم آخرین وزیری بود که توانست از کوچه پرپیچ و خم مجلس عبور کند.
روحانی گفت: ما عضو کوچکی از ملت بزرگ ایران هستیم، این ملت بزرگ هستند و خدمت به آنها یک افتخار محسوب می شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما در فرهنگ کار زیادی نکردیم اما چرا همه فرهنگیان خوشحال هستند گفت: ما فضای امنیتی را از این بخش کمی کنار بردیم و انشاءالله این میزان بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه باید دست در دست هم دهیم گفت: همه امکانات دراختیار دولت نیست، دولت هر کاری نمی تواند انجام دهد زیرا چارچوب وظایف واختیارات آن براساس قانون اساسی است اما رئیس جمهور مسئول اجرای تک تک اصول قانون اساسی است، من پای تمام وعده هایی که به مردم داد ام ایستاده ام.
روحانی افزود: در مساله سیاست خارجی انسجام داخلی مساله اقتصادی و... می دانم که راه طولانی درپیش روی داریم اما اصلا از نزاع خوشم نمی آیدچون به نفع ملت نیست.
وی ادامه داد: برخی می خواهند پیروز شوند اما پیروز شدن با دعوا با روبرو نیست باید هر جناحی هنر خود را نشان دهد هر جناحی خدمت بیشتر کرده تا محبوبیت بیشتری پیدا کند این بی هنری است که برخی فقط با روبرو نزاع می کنند.
رئیس قوه مجریه بااشاره به اینکه ما در کشور نیازمند انسجام هستیم ادامه داد: باید با قوای دیگر دست به دست هم دهیم باید رابطه با قوا حتما خوب باشد روابط ما با مجلس که محبت دارندو هم با قوه قضاییه و قضات آن خوب است یکی از افتخارات ما این است که در این دولت آرامشی بین قوا ایجاد شددر حالی که قبل از آن روسای قوا تا مرز شکایت از هم پیش رفتند.
رئیس جمهور گفت: مردم ما از اختلاف رنج می برند و از آن سودی نسیب مردم نمی شود.
وی با اشاره به اینکه یک عامل این انسجام وجود رهبری مقتدر است، گفت: همه قوای به رهبری احترام می گذارند، رهبری در واقع هماهنگ کننده قوا است امروز بین قوا تعامل سازنده ای وجود دارد.
روحانی باتاکید بر اینکه تعامل سازنده فقط نباید با دنیا صورت گیرد بلکه ابتدا باید در داخل و با هم تعاملی سازنده داشته باشیم، افزود: ما هر گز عقب نشینی نمی کنیم، امید، آرامش و کرامت باید مد نظر قرار گیرد که الحمدلله امیددر جامعه ما در حد بسیار عالی وجود دارد.
رئیس جمهور گفت: دولت هر کاری که بتواند برای ایجاد امید و آرامش در جامعه ومردم انجام خواهد داد، حقوق شهروندی یک بخشی برای ایجاد کرامت است .
روحانی با اشاره به اینکه همه بایدبه هم احترام بگذاریم، ادامه داد: دولت از نقد بدش نمی آید، رفتاری که رسانه ملی در سال اول این دولت در زمینه نقد انجام می دهد با رفتار آن نسبت به دولتهای قبلی در سالهای پایانی یکسان خییلی راحت انتقاد می کند که البه این حق رسانه ملی است و سایر رسانه ها است.
وی با اشاره به اینکه نقد به نفع ماست گفت: ما معصوم نیستیم ما هم خطا و اشتباه می کنیم، اگر نقد سازنده باشد به نفع همه خواهد بود، ماهم از نقد رسانه ملی استقبال می کنیم .
رئیس جمهور افزود: همه باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند همدیگر را تحمل کرده و بدانیم با تحمل بیشتر نفع بیشتری عاید ما خواهد شد.
در توافق اخیر کل منطقه احساس آرامش می کنند
رئیس جمهور گفت: اگر مجلس و سایر ارگانها کمک نمی کردند، مقام معظم رهبری کمک و هدایت نمی کردند ما به این فناوری هسته ای نمی رسیدیم بنابراین دست در دست هم دادیم و همه قوا به رهبری احترام کردیم و امروز یک قدم خوب پیش رفتیم.
وی با اشاره به اینکه خوشحالم همه دوستان ما در دنیا از مذاکرات ژنو خوشحال هستند ادامه داد: به نظرم همه ملت ها نیز از این مذاکرات خوشحالند حالا یک رژیم نامشروع و اشغالگر که بنیان آن بر ظلم ، جور و دعوا است ناراحت است که آن را باید رها نمود، اینها یک عده جنگ طلب در دنیا هستند.
روحانی گفت: در سیاست خارجی اولین قدم ما در منطقه این بود که اجازه ندهیم در سوریه جنگ شود، تلفنی که بین من و آقای پوتین انجام شد در این مسئله مهم بود. دولت سوریه در این زمینه بیشترین کمک را کرد و ما هم به سهم خود تلاش کردیم تا در نهایت سایه جنگی که می توانست برای منطقه بسیار خطرناک باشد را پشت سرگذاشتیم.
روحانی با اشاره به اینکه در توافق اخیر کل منطقه احساس آرامش می کنند ادامه داد: حتی کشورهای عربی هم باید خوشحال باشند، ما برای همسایگانمان پیغام دادیم و فکر می کنم این توافقات به ضرر هیچ یک از همسایگان ما نیست اما برخی تصور می کنند که جمهوری اسلامی ایران بدنبال ساخت بمب اتم است در حالی که ایران هیچ گاه بدنبال ساخت سلاح کشتار جمعی و از جمله سلاح هسته ای نبوده است.
رئیس جمهورگفت: آنچه هدف ما است توسعه و پیشرفت است و تلاش می کنیم که آن را به نتیجه برسانیم.
روحانی درباره اینکه برخی شایعات وجود دارد مبنی بر اینکه در سند امضا شده بین ما و شش کشور موضوعاتی هست که در سندی که اینجا ارائه شده وجود ندارد گفت: سندتوافق ما همین است و ممکن است ضمیمه ای وجود داشته باشد اما چیز پنهانی وجود ندارد ممکن است ضمیمه ای برای اجرای این مراحل وجود داشته باشد اما توافق این است که چند بانک در دنیا بتوانند فعالیت بانکی ما را پشتیبانی کنند.
رئیس قوه مجریه افزود: نظارت یک کمیته وزارت یک کمیته بر روی روند اجرایی توافقات مسئله دیگری است که ممکن است به عنوان ضمیمه یا الحاقیه مطرح شده باشد اما چیزی که مهم است این است که در این مذاکرات ما بر سر اصول توافق کردیم یعنی حقوق هسته ای ایران به رسمیت شناخته شده و ایران می تواند فعالیت هسته ای خود را ادامه دهد.
وی گفت: اینکه در مراحل پایانی تمام تحریم ها برداشته خواهد شد و همه کشورها هم با ایران همکاری هسته ای خواهند داشت. قدم بسیار مثبت و مهمی بوده که برداشته شده اما راه بسیار طولانی داریم که با کمک مردم و حمایت های رهبری آن را ادامه خواهیم داد.
روحانی درباره تاثیر این توافق بر روی فعالیت های اقتصادی گفت: مقام معظم رهبری امسال را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری کردند تاکنون همه در فضای حماسه سیاسی داخلی و بین المللی بودیم، در حوزه اقتصادی هم حرکت هایی شروع شده است اما حماسه از امروز به بعد باید شروع شود زیرا فضا بهتر شده است؛ امروز فضا فضایی است که تحریم جدیدی وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر تا قبل از این معلوم نبود که در سرمایه گذاری ها چه اتفاقی خواهد افتاد اما امروز فضای آینده روشن شده، از امروز خواهید دید که توافقات با کشورهای دیگر سرمایه گذاری ها در ایران بیشتر خواهد شد؛ در همین چند روز در بازار بورس و در بخش هایی که تحریم برداشته شده مانند پتروشیمی و صنعت اتومبیل صف بسته شده است.
روحانی با اشاره به اینکه مردم به سمت بازار سرمایه حرکت می کنند ادامه داد: این مسئله برای ما فرصتی در بخش اقتصادی ایجاد می کند، همه تلاش ما این است که در بخش اقتصادی بهبود ایجاد کنیم تا انشاءالله بخش خصوصی و بخش دولتی دست در دست هم داده و شاهد یک تحول اساسی باشیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: من به آینده این کشور امیدوارم، این گزارش به معنای تنها گزارش دولت به مردم نخواهد بود ما گزارش کتبی و گزارش کار وزیران را هم به دولت خواهیم داد.
وی یادآور شد: قول ما به مردم این بود که در کنار چرخیدن سانتریفیوژها زندگی مردم هم به راحتی بچرخد، امروز به این نقطه رسیده ایم. انشاءالله از امروز به بعد وضع زندگی مردم ، کشاورزان و فعالان اقتصادی بهتر خواهد شد و در تمام زمینه ها شاهد بهبود اوضاع خواهیم بود.
رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که نسبت دولت شما با فرهنگ چطور تعریف می شود به هر حال فرهنگ دولتی برای برخی امر ممدوحی است آیا شما می خواهید از بخش فرهنگی فاصله بگیرد گفت: ما فرهنگ دولتی نمی خواهیم اما دولت فرهنگی می خواهیم.
وی ادامه داد: سیاست دولت این است که مداخلاتش را در امر فرهنگی به حداقل ممکن برساند البته در یک بخشهایی از فرهنگ شامل آموزش و پرورش، دانشگاهها، ورزش، ارشاد و خیلی از بخشهای دیگر دولت حضور دارد اما در جایی که دخالت دولت ضرورت نداشته باشد حتما دولت خودش کنار می کشد تصدی دولت در امر فرهنگ باید به حداقل ممکن برسد صاحبان فرهنگ باید بیایند و کار فرهنگی را به عهده بگیرند.
به صاحبان فرهنگ اعتماد کنیم
روحانی ادامه داد: انجمن های علمی و پیشکسوتان در امر فرهنگ باید بیایند. قانون باید جهت گیری فرهنگی را مشخص کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در برخی از موارد جهت گیری های فرهنگی را مشخص می کند اما یک نکته می خواهم بگویم و آن این است که ما باید به صاحبان فرهنگ اعتماد کنیم.
رئیس جمهورتصریح کرد: صاحبان فرهنگ در این کشور فرهیختگان و بزرگان ما هستند خیلی به آنها در برخی مقاطع بی اعتمادی نشان دادند، به فیملسازان و نویسندگان اعتماد کنیم در همین 100 روزه دیدم که خیلی از کتابها که ممنوع شده بود آزاد شد، خیلی از نویسنده ها ممنوع القلم شده بودند که آنها را به سریع القلم تبدیل کردیم و بروند هر چه می خواهند در چارچوب قانون بنویسند البته خود آنان وطن دوست و علاقه مند به کشور هستند.
وی افزود: ما هم در بخش فرهنگ و هم در بخش اقتصاد بدنبال کم کردن مقررات دست و پاگیر هستیم فضای امنیتی را باید از فرهنگ کنار بزنیم کالاهای فرهنگی را باید بیشتر اقتصادی کنیم.
هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست
روحانی در پاسخ به این سئوال که آیا این موارد به عنوان وظایف دولت عنوان می کنید گفت: دولت نظرش این است که هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست.
رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که پاسخ شما به گروههای خاصی که در جامعه وجود دارند و از شما انتظارات و انتقاداتی به فیلم یا کتابی دارند چیست؟ گفت: وقتی یک فیلم ساخته شد و مردم آن را ندیدند و به آن بی اعتنا شدند آن فیلمساز باید ببیند که باید چه کند نمی خواهم بگویم که در امور فرهنگی نباید قانون داشته باشیم بلکه قانون شفاف باید داشته باشیم اما مداخلات دولت باید به حداقل برسد و ما باید بتوانیم در امر فرهنگ به انجمن های فرهنگی و صنفی اعتماد کنیم مطمئنا صلاحیت آنها از خیلی از کارمندانی که می خواهند در این امور مداخله کنند بیشتر است. این طور نیست که صلاحیت آن کارمند از نویسنده یا فیلمساز بالاتر باشد.
وی با بیان اینکه باید با یکدیگر تعامل کرده و فضای مناسب برای کار فرهنگی ایجاد کنیم گفت: این دولت دنبال آشتی است می خواهد با همه آشتی کند دولت درگذشته با کارشناسان فاصله گرفته بود همانطور که سازمان مدیریت و برنامه و بودجه تعطیل و قفل شد و ما می خواهیم در آن را بازکنیم کارشناسان باید حضور داشته باشند مامی خواهیم با اصحاب فرهنگ آشتی کنیم و البته این دولت آشتی کرده است شما امروز می بینید که فضای فرهنگی کاملا با دیروز متفاوت است این دولت میخواهد با همه دانشجویان آشتی کند آنها عزیزان ما هستند.
روحانی در پاسخ به این سئوال که رکود تورمی در حوزه فرهنگ هم وجود دارد دولت هم که پولی ندارد شما این تعارضات را چگونه حل می کنید، ادامه داد: ما یک فضای رقابتی خوب در فرهنگ ایجاد کنیم مردم ما خواهان کالای خوب فرهنگی هستند مگر می شود که مردم کالای فرهنگی نخواهند، کالای فرهنگی غذای روح مردم است. ما کمک خود را به حوزه فرهنگ را عادلانه ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور گفت: ما نمی خواهیم تحت عناوین خاص، افراد خاصی بخواهند سوءاستفاده کنند در همین یارانه مطبوعاتی اخیر دیدید که فضا خیلی عادلانه تر شده است و دولت هم می خواهد در چارچوب عادلانه ای کمک کند. به صندوقی که در بخش هنری بود کمک کردیم دولت اول با همه اهل فرهنگ آشتی کرده و این راه خود را ادامه خواهد داد و روابط خود را تعمیق می بخشد.
وی در پاسخ به مجری برنامه که درباره باز شدن خانه سینما صحبت کرد و پرسید آیا موارد مشابه هم مشکلات حل خواهد شد خاطرنشان کرد: انشاءالله هر خانه ای می خواهد باز شود، باز شود مردم کلید دارند اگر قفل دیگری هم هست باز خواهد شد.
روحانی در پاسخ به این سئوال که آیا اراده ای برای این کار وجود دارد افزود: حتما چنین است.
رئیس جمهوردر پاسخ به این سئوال که فضای امنیتی را چطور بر می دارید گفت: فضای امنیتی خیلی کمتر شده است اما یک سری مسائل وجود دارد که زمان لازم خود را می طلبد همین بحث انسجام و وحدت و نزدیک شدن جناح و تشکلات زمان می طلبد.
وی افزود: هدف باید این باشد که دلها از کینه ها شسته شود، کینه چیزی را حل نمی کند رقابت سالم باید داشته باشیم هر کسی باید دنبال اهداف قانونی برود ما دنبال آزادی سالم و مسئولانه در کشور هستیم در عین حال باید کاری کنیم که نزدیکی و الفت ایجاد شود احساس من این است که مذاهب، ادیان و اقوام مختلف در ایران احساس ازادی بیشتری می کنند.
روحانی خاطرنشان کرد: دولت واقعا مصمم است که حقوق اقوام و ادیان مختلف رعایت شود یک هدف بزرگ حقوق شهروندی همین است. همه اتباع داخل و خارج حقوق شهروندی دارند این حقوق برای این است که ایرانی ها باید همه احساس کنند زیر یک چتر واحد هویت ایرانی و فرهنگ بلند ایرانی زندگی می کنند. همه به این هویت و فرهنگ ایرانی افتخار کنند و در سایه این افتخار الفت و برادری خود را گسترش دهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه شاهد احیای اخلاق هستیم گفت: این یکی از شعارهای ما بود که بدنبال آن هستیم.
من سپیده را می بینم
وی در پایان سخنان خود و گزارشش از عملکرد دولت به مردم طی سخنانی تشکر آمیز اظهار داشت: می خواهم به مردم بگویم که ما این راه را با هم آغاز کردیم و تا 24 خرداد 92 آمدیم و مردم چه حماسه بزرگی آفریدند بعد از اعلام نتیجه انتخابات مردم در خیابانها شادی و امید آفریدند وتا امروز مردم در کنار دولت و دولت در کنار مردم بوده است.
روحانی گفت: من به مردم عزیز عرض می کنم که ما در کنار هم خواهیم بود با کمک مردم این دولت مسیر را ادامه می دهد و انشاءالله تا پایان کار در کنار هم فعال خواهیم بود و دست به دست می دهیم.
رئیس جمهوربا بیان اینکه من سپیده را می بینم، گفت: سپیده ای که منجر به صبح روشنایی خواهد شد من توسعه را برای سالهای آینده این به خوبی می بینم ما کشوری بسیار بزرگ و غنی هستیم دومین منابع گاز دنیا و چهارمین منبع نفت دنیا اینجا است.60 تنوع معدنی در این کشور است و در سطح دنیا رتبه پانزدهم داریم از لحاظ نیروی انسانی بسیار قوی هستیم.
وی ادامه داد: فناوری هستی گوشه ای از کاری است که فرهیختگان ما انجام داده اند، مردم ما حتما آن صبح را خواهند آفرید. الیس صبح بقریب.
روحانی در پایان سخنانش گفت: مردم در سایت ها و جاهای مختلف با بیان زیبایشان گفتند "روحانی متشکریم" من می خواهم امشب به همه ملت ایران بگویم "مردم از شما متشکرم".
