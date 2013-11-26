به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور سه شنبه شب در برنامه ای تلویزیونی که از شبکه یک سیما درحال پخش است، ضمن تشریح اقدامات دولت یازدهم در 100 روز آغاز فعالیت به سئوالات سه مجری این برنامه پاسخ می دهد.

حجت الاسلام حسن روحانی در برنامه تلویزیونی ارائه گزارش 100 روزه عملکرد دولت که امشب از شبکه یک سیما پخش شد اظهار کرد: من در ایام تبلیغات انتخاباتی به مردم بزرگ ایران وعده داده بودم علاوه بر 4 ساله دولت تدبیر و امید برنامه های کوتاه مدت 100 روزه داشته و از اقدامات انجام شده در پایان 100 روز گزارش دهم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا عدد 100 را انتخاب کرده اید افزود: به هر حال 100 معیار است و نمره بالایی محسوب می شود. در ادبیات ما هم همواره از 100 روز سخن گفته شده این مدت زمان یک دوره زمانی است که نه خیلی کوتاه است که نشود طی آن گزارش داد و نه آنقدر طولانی است که گزارش مطول شود.

ارائه گزارش صد روزه به مردم در سه قالب

رئیس جمهور با بیان اینکه البته گزارش تهیه شده از عملکرد 100 روزه دولت سه بخش دارد تصریح کرد یک بخش این گزارش امشب توسط رئیس جمهور به مردم ارائه می شود، یک بخش گزارش مکتوب است که در رسانه ها و سایت ها منتشر خواهد شد و یک بخش هم گزارشی است از فردا بلافاصله توسط وزیران در مصاحبه های مختلف به مردم ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که تصور شما در روز صدو یکم نسبت به روز اول که ریاست جمهوری را عهده دار شدید چطور است. آیا روزهای ریاست جمهوری خود را می شمارید گفت: نه به این شکلی که شما می گویید اما هر روزش برای من مهم است چرا که دولت تلاش دارد حداکثر استفاده را از فرصت به وجود آمده برای خدمت به مردم ببرد.

روحانی ادامه داد: شاید برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی دولت در همان روز تحلیف کابینه را به مجلس معرفی کرد که این موضوع نشان می دهد سعی ما بر این است که فرصتی را از دست ندهیم. در ضمن آخرین وزیر کابینه در آستانه صد روزه گی دولت مورد تایید مجلس قرار گرفت که لازم است از مجلس و نمایندگان محترم تشکر کنم.

وی با تاکید بر اینکه از این به بعد در هر مقطعی دولت به مردم از اقدامات صورت گرفته گزارش خواهد داد عنوان کرد: افتخار دولت پاسخگویی به مردم است و اعتقاد دولت بر این است که مردم باید از مسائل با خبر باشند چرا که بدون شک دولت بدون همراهی مردم نمی تواند مسئولیت خطیری که بر گردن دارد را به مقصد برساند.

رئیس قوه مجریه با اشاره به هدف دولت از گزارش دهی های 100 روزه یادآور شد: دولت با گزارش دهی می خواهد مردم در جریان امور قرار گیرند و با اطلاع باشند دولت حتما مشکلات، پیشرفت و برنامه های بلند مدت را به اطلاع مردم می رساند و بر این اعتقاد است که حتما مردم و صاحب نظران با نقد، نصیحت و پیشنهادات می توانند به دولت کمک کنند. چرا که دولت متعلق به مردم است و افتخار می کند که خدمتگزار ملت باشد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که بخش عمده ای از انتظارات مردم رفع مشکلات اقتصادی است فوری ترین اقداماتی که دولت پس از روی کار آمدن به آن پرداخته چه بوده است؟ البته در گزارش امشب ضمن ارائه گزارش 100 روزه به مردم خواهیم گفت در چه شرایطی کار را آغاز کرده ایم و از دولت گذشته چه ارثی به ما رسیده است.

وضعیت کالاهای اساسی بسیار نگران کننده بود

روحانی اضافه کرد: شاید اولین مشکلی که در روزهای بعد از انتخابات و حتی از تحویل گرفتن رسمی دولت با آن مواجه شدیم شرایط نامطلوب کالاهای اساسی در کشور بود چون اولین گزارشی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما رسید این بود که وضع کالاهای اساسی در کشور چگونه است و این موضوع من را بسیار نگران کرد چون تصور می کردم دولت گذشته شرایطی را فراهم می کند که پس از روی کار آمدن دولت جدید 3 تا 6 ماه انبارها پر باشد اما متاسفانه شرایط این گونه نبود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: قبل از برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ و در حالیکه دولت گذشته هنوز مشغول به کار بود گزارشی به دست بنده رسید که کشور از حیث کالاهای اساسی و به ویژه گندم دچار مشکل است و حتی در یکی از استانهای کشور فقط برای 3 روز دیگر گندم در سیلوها وجود دارد لذا بلافاصله با مسئولان اجرایی آن دولت موضوع را بررسی کردم و برای بهبود شرایط تلاش کردم این اولین مشکلی بود که با آن روبرو شدم.

وی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی در آن زمان صورت گرفت و اولین اقدام فوری دولت یازدهم این بود که ذخایر کالاهای اساسی به رقم قابل قبولی برسد خوشبختانه امروز از حیث وجود کالاهای اساسی در کشور مشکلی نداریم، انبارها پر است و برای آینده دور نیز اقدامات لازم برای تامین کالاهای اساسی انجام شده تا این کالاها به دست مردم برسد.

جزئیات وضعیت خزانه خالی کشور

روحانی در توضیح تعبیر "خزانه خالی" که آن را در یکی از سخنرانی های خود مورد استفاده قرار داده بود اظهار کرد: مساله دوم که در مرداد ماه با آن مواجه شدیم همان تعبیر خزانه خالی بود که در یکی از سخنرانی ها از آن استفاده کردم به طور کلی حسابهای دولت در خزانه است و مخارج دولت نیز از این طریق تامین می شود. طبق قانون بودجه دولت باید ماهانه 17.5 هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد. در روز 12 مرداد که بنده کار را شروع کردم موجودی خزانه حدود 1280 میلیارد تومان بود که آخر ماه می بایست حقوق را پرداخت می کردیم که این رقم هم 7500 میلیارد تومان بود ما در آن شرایط تنها 2870 میلیارد تومان بیشتر در خزانه نداشتیم یعنی بیش از 4600 میلیارد تومان باید برای پرداخت حقوق از بانک استقراض می کردیم بنابر این با مشکلی با عنوان عدم تامین درآمدها مواجه شدیم.

روحانی افزود: در 5 ماهه اول امسال فقط 47 درصد منابع تامین شده است و الان هم بیش از 56-57 درصد منابع بودجه بیشتر نمی توانیم تامین کنیم لذا مجبور شدیم بودجه را اصلاح و با قید دو فوریت به مجلس بدهیم که البته هنوز از مجلس باز نگشته است.

وی گفت: در اصلاحیه بودجه، بودجه 210 هزار میلیارد تومانی به 171 هزار میلیارد تومان تبدیل شد البته پیشنهاد دولت 150 هزار میلیارد تومان بود که مجلس 120 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد این شرایطی است که دولت یازدهم کشور را تحویل گرفته است.

رئیس جمهور درباره سخن خود مبنی بر اینکه کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد تصریح کرد: چند بار تاکید کرده ام که در شرایط رکود تورمی هستیم سالهایی بوده که رشدی اقتصادی ما حتی 9- درصد بوده است این اتفاق در سال 65 رخ داده است اما در همان سال تورم ما 23 درصد بوده است و نسبت به شرایط منفی رشد بالا نبود.

تورم تا پایان سال به 35 درصد و تاپایان سال آینده به 25 می رسد

روحانی افزود: در سال 74 هم تورم در کشور به 49 درصد رسیده بود در عین حال ما شاهد رشد 3 درصدی بوده ایم اما در سال 91 هم تورم بالای 40 درصد بوده و هم شاهد رشد 5.8- درصد بوده ایم این شرایطی است که ما کشور را طی آن تحویل گرفته ایم. در حقیقت این رکود و تورم در کشور ما به غیر از سالهای 57 و 58 که شرایط پیروزی انقلاب اسلامی بود، طی 50 سال اخیر بی سابقه بوده است این نشان می دهد که چه ارثی از دولت گذشته برای ما به جای مانده است.

وی با تاکید بر اینکه این سخنان را نمی گویم که مسئولیتی برای خودمان قائل نباشیم قطعا با حمایت مردم از تنگناهای اقتصادی عبور خواهیم کرد خوشبختانه در 100 روز گذشته قدم بزرگی درباره تورم برداشته شد. در حقیقت تورم آنقدر برای بنده مهم است که هر 2 الی 3 روز یکبار در این باره سوال می کنم و هر هفته از وضعیت تورم گزارش می گیرم.

رئیس جمهور اضافه کرد: در ماههای گذشته روند تورم هر ماه بین 2.2 – 2.3 بوده است اما در چند ماه اخیر این روند هر ماه 2.1 شده است. در پایان شهریور ماه تورم نقطه به نقطه 43 درصد بود اما در پایان مهر ماه این رقم به 36 درصد رسید خبر خوشی برای ما است. البته تورم وجود دارد اما دولت رشد و صعود تورم را مهار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش دولت تا پایان سال معطوف به رساندن تورم به نقطه مطلوب و در سال آینده به شرایط بهتر است اشاره کرد یکی از برنامه های اصلی دولت در سال آینده مهار تورم است تلاش دولت بر این خواهد بود که تا پایان سال آینده تورم به کمتر از 25 درصد برسد قولی که مسوولان این بخش به بنده داده اند که تا پایان سال جاری تورم فعلی به زیر 35 درصد برسد.

روحانی در پاسخ به این سوال که چرا دغدغه اصلی شما با وجود شاخص های اقتصادی دیگر ، تورم است و با توجه به شاخص های کلان و حاصل شدن بیشترین درآمد نفتی از سال 84 تا سال 92 چرا اتفاقات اقتصادی نامطلوبی در کشور رخ داده است گفت: دولت نهم و دهم پولدارترین دولت ما حداقل از حیث درآمدهای ارزی نفتی و غیر نفتی بوده است در مجموع 8 سال فعالیت دولت حدود 600 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بود به اضافه دیگر درآمدهای ارزی که مجموع درآمدهای دولت دهم و نهم را به 750 میلیارد دلار رسانده است. دولتی که پولدارترین دولت بود متاسفانه بدهکارترین دولت هم بوده است.

بدهی دولت قبل در بخش های بانک و تامین اجتماعی

وی با اشاره به اینکه تنها چند رقم بدهی دولت گذشته را برای اطلاع مردم بازگو می کنم تصریح کرد: بدهی دولت گذشته به سیستم بانکی در مردادماه و زمانی که ما کار را تحویل گرفتیم بیش از 74 هزار میلیارد تومان بود. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه به آمار و ارقامی که از وزارتخانه های مختلف به بنده رسیده بدهی دولت به پیمانکاران مختلف و بخش خصوصی حدود 55 هزار میلیارد تومان بوده است. البته ارقام دیگری هم است به ویژه بدهی های مربوط به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و...

رئیس جمهور افزود: رقم بدهی دولت گذشته که برای ما به ارث مانده است بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است البته ما می دانستیم دولت بدهکار است اما دولتی که بیشترین درآمد ارزی را داشته است چرا باید این همه بدهکاری داشته باشد به اضافه تعهدات دیگری که برای ما به جای گذاشته اند.

وی با اشاره به بخشی از تعهدات برجای مانده از دولت نهم و دهم گفت: برای اطلاع مردم تعهدات 8 ساله در سفرهای استانی دولت نهم و دهم 211 هزار میلیارد تومان است که فقط 33 درصد آن اجرا شده و 68 درصد دیگر برای دولت های بعدی باقی مانده است.

وی اضافه کرد:از اعتبارات و تسهیلات داده شده به مردم در سفرهای استانی دولت نهم و دهم تنها 30 درصد اختصاص داده شده و 70 درصد دیگر باقی مانده است ون اگر شرایط مطلوب باشد و درآمدها به همان شکل دولت قبلی ادامه پیدا کند 16 سال طول می کشد تا تعهدات باقی مانده اجرا شود از طرفی از تعهدات عمرانی بودجه امسال در دولت قبلی تنها 3 درصد تحقق یافته است.

رئیس جمهور با اشاره به دلایل به وجود آمدن تورم دو نکته مهم را باعث ایجاد تورم خواند و تاکید کرد: رشد بی حساب نقدینگی یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در این سالها بوده است. در سال 84 نقدینگی کشور 68 هزار میلیارد تومان بود و در پایان دولت دهم این رقم به بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسید و امروز به بیش از 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم فعلی بیش از 7 برابر نقدینگی سال 84 است یک بخشی از نقدینگی ها به بدهی های دولت به بانکها بر می گردد و به استقراضهایی که انجام شده است..

مسکن مهر عامل مهم ایجاد تورم در کشور

رئیس جمهور عامل دیگر ایجاد نقدینگی در کشور را مسکن مهر خواند و گفت: مسکن مهر کار خوبی است خوب است که ما مسکن بسازیم اما چطور با چه شرایطی و با چه حجمی؟ پولش را از کجا بیاوریم؟

وی با اشاره به اینکه دولت گذشته برای ایجاد مسکن 43 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است ادامه داد: کل پایه پول کشور از ابتدا تاکنون 100 هزار میلیارد تومان بوده است که 43 هزار میلیارد تومان از این پایه پولی از بانک مرکزی استقراض شده یعنی بحث بزرگ تورم ما از اینجا نشات گرفته است.

روحانی با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی با ایجادپول پدرقدرت نقدینگی 5 برابری ایجاد می کند گفت: بخش بزرگی از تورمی که مردم را تحت فشار قرار داد، مربوط به مسکن مهر است. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توضیح دهد این 43 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی برای ایجاد مسکن مهر چه مقدار تورم برای جامعه ایجاد کرده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت یازدهم تعهدات دولت قبل در زمینه مسکن مهر را اجرا می کند خاطرنشان کرد: مقصود من از بیان این بحث ها این نیست که مسکن مهر کامل نمی شود، قراردادهایی که دولت قبل برای مسکن دارد دولت حاضر متعهد به اجرای آن است، دولت برای مسکن مردم برنامه دارد که اعلام خواهد کرد.

وی ادامه داد: تورم مالیات فقرا است آیا از مردم اجازه گرفتیم از جیب پول فقرا برای مردم مسکن بسازیم. مسکن مهر مشکلات فراوانی از نظر حمل و نقل و تامین زیرساخت ها دارد اما باید تکمیل شود که دولت متعهد است.

روحانی در بخش دیگری از مصاحبه تلویزیونی خود رشد نقدینگی را از مهمترین راهکارهای مهار تورم برشمرد و تصریح کرد: در دو، سه ماه اخیر رشد تورم متوقف شده و حالت نزولی پیدا کرده است. دولت برای کنترل و مهار نقدینگی تلاش می کند.

دولت ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی می پرداخت

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در خصوص رهکارهای مهار تورم در عین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پروژه های مسکن مهر افزود: در بحث یارانه ها، دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی هر ماه باید 3 هزار و 500 میلیارد تومان پول به مردم پرداخت کند، طبق قانون هدفمندی باید پول یارانه های نقدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به مردم پرداخت شود اما منابع حاصل از اجرای این قانون تنها نصف این 3 هزار و 500 میلیارد تومان را تامین می کند و مابقی از بودجه عمومی کشور پرداخت می شود در عین حال هر ماه برای پرداخت یارانه نقدی کسری دارد.

وی در خصوص راهکارهای اصلاح پرداخت یارانه نقدی گفت: دولت دو راهکار پیش رو دارد. اول یارانه های نقدی را کاهش دهیم، اقشار کم درآمد روی پول یارانه های نقدی حساب باز کرده اند و حذف یارانه ها برای اقشار کم درآمد مشکل ساز است.

روحانی در خصوص راهکار دوم نیز افزود: می توانیم به چند دهک یارانه ندهیم زیرا یارانه نقدی از ابتدا برای حل مشکل زندگی اقشار کم درآمد در نظر گرفته شد.

رئیس جمهور ادامه داد: ما خیلی فکر کردیم که چطور می شود افرادی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند. امسال از طرح هایی که برای حذف یارانه پردرآمدها در نظر گرفته شده بود صرف نظر کردیم.

برای حذف یارانه نقدی دهک های پردرآمد باید در زندگی خصوصی مردم دخالت می کردیم

وی در خصوص علت عدم حذف دهک های پردرآمد از پرداخت یارانه های نقدی تصریح کرد: برای اینکه ببینیم چه کسانی یارانه نیاز ندارند باید در زندگی خصوصی مردم دخالت می کردیم چون باید از حساب های بانکی مردم و درآمدشان آگاه می شدیم شاید این کار در کوتاه مدت خوب باشد اما در بلند مدت اعتماد مردم به سیستم بانکی و دولت سلب می شود و رونق اقتصادی از بین می رود.

روحانی تاکید کرد: برای حل مشکل تورم علاوه بر کنترل نقدینگی باید تولید رونق پیدا کرده و فضای کسب و کار بهبود یابد. اگر در زندگی خصوصی مردم دخالت می کردیم اعتماد مردم به بانکها سلب شده و پولشان را از بانک خارج می کردند.

شیوه پرداخت یارانه اصلاح می شود

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت تا پایان سال 92 پرداخت یارانه نقدی را به همین صورت ادامه می دهد اظهار داشت: دولت شیوه پرداخت یارانه ها را اصلاح خواهد کرد علاوه بر این در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز در سال آینده مصمم است.

وی ادامه داد: دولت می خواهد تورم را مهار کرده و سیستم بانکی را اصلاح کند.

دو بسته کالایی تا پایان سال به کارمندان و اقشار کم درآمد اختصاص می یابد/ توزیع شیر رایگان در مدارس

روحانی با اشاره به تصمیمات دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد گفت: تا پایان سال دو بسته کالایی به اقشار کم درآمد و کارمندان تعلق خواهد گرفت.

وی گفت: علاوه بر این بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت راجع به وضعیت سلامت دانش آموزان ارائه داده بودتصمیم گرفتیم از ابتدای آذرماه توزیع شیر رایگان در مدارس از کلاس اول تا نهم آغاز شود.

35 مصوبه در 100 روز داشتیم