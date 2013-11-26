63 کیلوگرم تریاک در پلدختر کشف و ضبط شد

سرهنگ علی نجات کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پي انجام يکسري اقدامات اطلاعاتي و کسب خبري مبني بر انتقال محموله مواد مخدر از شهرهای جنوبی به سمت پلدختر گروه مجهزي از ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان به محل هاي احتمالي عبور اين محموله اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده ماموران انتظامی هنگامی که عرصه را بر خود تنگ دیدند محموله را که شامل تریاک بود در جاده قدیم پل زال، مرز بین حوزه استحفاظی لرستان و خوزستان رها کرده و از محل متواری شدند.

رئیس پلیس پلدختر با بیان این که ماموران انتظامی از این افراد 63 کیلو گرم تریاک را کشف و ضبط کردند گفت: تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان متواری همچنان ادامه دارد.