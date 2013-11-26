کودکان و سالمندان در هوای آلوده از منزل خارج نشوند/ هشدار به بیماران قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاظم ندافی گفت: با توجه به گزارش واصله از ايستگاههاي سنجش آلودگي هواي شهر تهران، شاخص كيفيت هوا 178 و آلاينده اصلي ذرات معلق (PM2.5) است.

وی با بیان اینکه در اين شرايط كيفيت هوا ناسالم تلقي می شود توصیه کرد: مبتلایان به بيماريهاي قلبي يا ريوي، كودكان و سالمندان ازفعاليتهاي طولاني يا سنگين خارج از منزل اجتناب ورزند و افراد ديگر بايد فعاليتهاي طولاني يا سنگين خارج از منزل را كاهش دهند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: به مراكز بهداشتي درماني تهران ابلاغ شده كه در اين شرايط بيماريهاي قلبي، ريوي و مرگ زودرس در بيماران قلبي و سالمندان محتمل است و بايد براي افزايش بيماريهاي قلبي يا ريوي آمادگي لازم را داشته باشند.