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۵ آذر ۱۳۹۲، ۲۲:۳۳

توصیه های وزارت بهداشت؛

کودکان و سالمندان در هوای آلوده از منزل خارج نشوند/ هشدار به بیماران قلبی

کودکان و سالمندان در هوای آلوده از منزل خارج نشوند/ هشدار به بیماران قلبی

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد با توجه به شرایط ناسالم هوا مبتلایان به بیماریهای قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل بپرهیزند.

به  گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاظم ندافی گفت: با توجه به گزارش واصله از ايستگاههاي سنجش آلودگي هواي شهر تهران، شاخص كيفيت هوا 178 و آلاينده اصلي ذرات معلق (PM2.5) است.

وی با بیان اینکه در اين شرايط كيفيت هوا ناسالم تلقي می شود توصیه  کرد: مبتلایان به بيماريهاي قلبي يا ريوي، كودكان و سالمندان ازفعاليتهاي طولاني يا سنگين خارج از منزل اجتناب ورزند و افراد ديگر بايد فعاليتهاي طولاني يا سنگين خارج از منزل را كاهش دهند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: به مراكز بهداشتي درماني تهران ابلاغ شده كه در اين شرايط بيماريهاي قلبي، ريوي و مرگ زودرس در بيماران قلبي و سالمندان محتمل است و بايد براي افزايش بيماريهاي قلبي يا ريوي آمادگي لازم را داشته باشند.

کد مطلب 2183656

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