مسعود رفعتي رئيس مركز بهداشت كرج به خبرنگار خبرگزاري مهر گفت : در شرايط كنوني كه با اپيدمي وبا روبرو هستيم بايد اصل اول تشخيص بعد درمان را فراموش كرد ؛ زيرا دراين صورت امكان شدت يافتن بيماري فرد مبتلا به وبا فراوان است.

وي افزود : اقدامات درماني براي هر بيمار اسهالي بايد به سرعت آغاز شود و نياز به اعزام چنين بيماراني به آزمايشگاه نيست .

رئيس مركز بهداشت كرج خاطرنشان كرد : تمام تلاش خود را براي جلوگيري از شيوع بيماري وبا خواهيم كرد ، اما چنانچه بيماري گسترش يابد با كمبود پرستار مواجه خواهيم شد .

رفعتي ياد آور شد : بخش هاي ويژه اي در بيمارستان ها آماده مواقع اضطراري شده اند و هم اكنون همه بيمارستان هاي كرج در حالت آماده باش هستند و به جز كمبود پرستار در صورت نياز، مشكل ديگري وجود ندارد .

وي همچنان شهروندان را به رعايت بهداشت فردي فرا خواند و ياد آور شد : مصرف آب جوشيده ، اطلاع رساني به فرزندان ، پرهيز از مصرف سبزي و شستن دستها با آب وصابون مطمئن ترين راه جلوگيري از وبا است .

رفعتي تعداد مبتلايان را 42 نفر اعلام كرد و گفت : آمار مرگ و مير تاكنون بالا نرفته است و اميدواريم با همكاري و مساعدت همه نهادها و ادارات سطح شهرستان كرج بتوانيم وبا را ريشه كن كنيم .