به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج ، اين آتش نشانان پس از طي دوره يك ساله آموزشهاي ويژه آتش نشاني ، نشان هاي شبه نظامي خود را از مسئولان دريافت كردند.

در اين مراسم مانورهاي نيروهاي تازه كار براي حاضران اجرا شد و مأموران آتش نشان عمليات سقوط از ارتفاع 25 متري ، سقوط عنكبوتي ، فرشته اي و ميموني را اجرا كردند و اطفاء حريق فرضي را به نمايش گذاشتند .

گفتني است ، با پيوستن 110 نيروي آموزش ديده تعداد آتش نشانان كرجي به 422 نفر رسيد كه در اين ميان 10 آتش نشان زن نيز وجود دارند ، سازمان آتش نشاني كرج به استانداردهاي جهاني بسيار نزديك شده است .