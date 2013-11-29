نشست «شادی به مثابه توسعه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «یونگ و دنیای درون» عنوان سخنرانی دکتر سیدجواد میری است که 9 آذرماه از ساعت 10 تا 12 در سالن اندیشه برگزار می شود. سخنران سعی دارد با نگاهی یونگی به دنیای درون و تأثیر این نگاه بر بازخوانی مولفه های فرد در اجتماع بپردازد.

همچنین به همت پژوهشکده مطالعات اجتماعی نشست «شادی به مثابه توسعه» با سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی 10 آذرماه از ساعت 10 تا 12 در سالن حکمت برگزار می شود.

دکتر فاضلی با اشاره به دو گفتمان اقتصادی و انسان گرا با مفاهیم مرتبط با توسعه، توجه به شادی را به عنوان یکی از آخرین تحولات در گفتمان دوم به عنوان دال مرکزی گفتمان توسعه بررسی کرده است.

در این سخنرانی تلاش می شود تا ضمن نقد گفتمانهای غیرانسانی گرا، ابعاد و ویژگیهای شادی به مثابه دال مرکزی گفتمان توسعه توضیح داده شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 واقع است.