آرامش خاصی در بازار مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان استان با بیان اینکه نرخ تورم 12 ماهه منتهی به ماه مهر سال جاری نسبت به میانگین نرخ تورم سال 91 کاهش داشته است، عنوان کرد: این کاهش نشان از آرامش بازار و عدم تغییرات جهشی دارد.

احسانی کاهش نرخ تورم را به عنوان گزارش 100 روزه دولت در استان مازندران دانست و افزود: اگرچه تغییرات قیمتی در برخی از کالاها و خدمات وجود داشته، اما این تغییرات با نوسانات کم می باشد.

احسانی تاکید کرد: برنامه ریزی و اقدامات اجرایی برای تامین، ذخیره سازی و توزیع میوه و مرکبات در ایام پایان سال و نوروز 93، با تشکیل کمیته تامین میوه در استان با مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت همراه با معرفی مدیر پروژه جدی گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به برآورد نیاز میوه سیب استان و نیاز مرکبات سایر استانها و شناسایی و انتخاب مباشرین حایز شرایط با اخذ نظر شورای نظارت و کنترل بازار استان اقدام نماید.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مهم ترین بخش تولید مرکبات را موضوع ارزش افزوده این محصول باغی دانست و اظهار داشت: باید روی زنجیره ارزش محصولات باغی به طور جدی کار شود تا سود حاشیه بازار به جیب تولید کننده واریز شود.

احسانی با اشاره به اینکه مرکبات باید با توجه به ذائقه کشورهای هدف صادر شود، گفت: نقش موسسه تحقیقات مرکبات و دانشگاه در ارتقاء تولید و ارقام مخصوص صادرات جدی گرفته شود.

وی با بیان این که عدم تعهد مباشرین و عدم تامین تسهیلات بانکی نافی انجام وظایف و تکالیف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این راستا نیست، تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به تشکیل کمیته راهبری و اجرایی تنظیم بازار میوه و مرکبات و ارایه گزارش هفتگی و انعقاد تفاهم نامه خرید و اخذ تضامین لازم اقدام نماید.

احسانی در ادامه نقش صندوق حمایت از بخش کشاورزی در اجرای تفاهم نامه را بسیار کلیدی ارزیابی کرد.