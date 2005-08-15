"اصغرهمت"، عضو هيات مديره خانه تئاتر درگفت وگو با خبرنگار تئاتر خبرگزاري "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : طرح اجراي عمومي نمايش ها پيش از شركت در جشنواره از بيست سال پيش درذهن من بود و بارها آن را ارائه داده بودم كه مورد پذيرش قرار نمي گرفت و به اعتراض به اين قضيه بيست سال درجشنواره شركت نكردم .

وي افزود : البته اين طرح را به اين شكلي كه درحال حاضر اجرا مي شود، قبول ندارم . به نظرمن برنامه ريزي براي اجراي عمومي نمايش ها و سپس انتخاب آنان براي شركت درجشنواره بايد ازابتداي سال صورت گيرد .

"اصغر همت" با اعلام اينكه دربسياري ازجشنواره هاي بزرگ دنيا نيز نمايش ها ازطريق اجراي عمومي به جشنواره راه پيدا مي كنند، تصريح كرد : درجشنواره هاي معتبر، نمايش ها به تناسب موفقيتي كه درارتباط با تماشاگر، منتقدين وداوران بدست مي آورند، گلچين شده و در جشنواره شركت داده مي شوند. به اين ترتيب مخاطبان تئاتر درجشنواره هاي بزرگ شاهد آثاربرگزيده يك سال هستند .

سخنگوي هيات مديره خانه تئاتر خاطرنشان كرد: با انجام اين طرح درجشنواره فجر نمايش هاي پخته تر روي صحنه خواهند رفت و اين معضلي كه جشنواره صرفا براي توليد نمايش باشد و كارها با عجله و بدون زمينه سازي در آن اجرا شوند،% ازبين خواهد رفت .