فریدون آسرایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره همکاری‌اش با مجموعه تلویزیونی "بچه های نسبتا بد" و خواندن تیتراژ پایانی این سریال خاطرنشان کرد: این ملودی که هم اکنون پخش می‌شود، ملودی مورد نظر من نیست و نمی توانم بگویم به طور کامل از آن راضی هستم چراکه زمان تولید آن با مشکلاتی مواجه شدم که تمرکز زیادی از من گرفت.

این خواننده موسیقی پاپ کشورمان ادامه داد: زمانی که برای تولید این ملودی در نظر گرفته بودیم مصادف با سالگرد درگذشت مادرم بود و من به دلیل تالماتی که از این واقعه همچنان همراهم بود نمی‌توانستم آنطور که باید در خدمت اثر باشم از این جهت کار با عجله وارد مرحله تولید شد و چون روند تندی را پشت سر گذاشتیم مورد پسندم واقع نشد. البته تا آنجا که شنیده‌ام مخاطبان استقبال خوبی از ملودی به عمل آوردند که این باعث خوشحالی است.

اسرایی تصریح کرد: یک ترانه و ملودی زمانی می تواند به عنوان یک اثر قابل قبول و موفق به مخاطب معرفی شود که در مرحله اول آهنگساز و خواننده از کاری که تولید کرده‌اند، راضی باشند. از این جهت نمی توانم بگویم از خوانندگی تیتراژ سریال "بچه های نسبتا بد" راضی ام حتی اگر مخاطبان از آن رضایت داشته باشند. من در آلبوم "غریبه" هم چنین شرایطی را تجربه کردم و دیدم با وجودی که از ترانه های "خوشگل عاشق" و "گل هیاهو" رضایت نداشتم اما مردم استقبال بسیار خوبی از آن کردند.

وی درباره فعالیتهای آتی خود در حوزه موسیقی خاطرنشان کرد: هم اکنون مشغول سپری کردن مراحل نهایی ضبط تازه ترین آلبوم خود هستم که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته قرار است هفته دوم و سوم بهمن ماه امسال وارد بازار موسیقی شود. هنوز نام مشخصی برای این آلبوم در نظر نگرفته‌ایم. در این آلبوم موسیقی که اغلب ترانه‌سرایان آن شاعران جوان و جدید هستند، بهروز صفاریان به عنوان تنظیم‌کننده حضور دارد. این آلبوم شامل 10 قطعه موسیقی است که تا اوایل زمستان در بازار موسیقی منتشر می شود.

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