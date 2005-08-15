به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه " اينديپندنت"، باقيمانده اجساد 121 سرنشين هواپيما كه 48 تن از آنها كودكان بوده اند در اطراف كوهي در شمال شرقي آتن پيدا شدند.

پس از پيدا شدن لاشه هواپيماي مسافربري بوئينگ 737 خطوط هوايي قبرس مقامات امنيتي بلافاصله دو جعبه سياه هواپيما را پيدا كرده و تحقيقات در مورد علت سقوط را آغاز كردند اما بنا بر فرضهاي نخستين مقامات مسئول احتمالاً اين هواپيما بر اثر برخورد با كوه سقوط كرده است.

مقامات هوايي قبرس اعلام كردند كه اين احتمال وجود دارد كه به خاطر افت شديد فشار هوا يا ذخيره اكسيژن، خلبان و كمك خلبان بيهوش شده و با خارج شدن كنترل هواپيما از دست آنها هواپيما به كوه برخورد كرده و سقوط كرده است.

در ميان بقاياي باقي مانده از لاشه هواپيماي مسافربري بوئينگ تنها قسمت انتهايي يعني دم هواپيما سالم مانده است و اجساد مسافران و اسباب و وسايل آنها در اطراف منطقه سقوط پراكنده شده است.

به محض اينكه هواپيماي مسافربري قبرس وارد خاك يونان مي شود چون خلبان نمي تواند با مركز كنترل هوايي يونان تماس بگيرد دو هواپيماي جت F-16 نيروي هوايي يونان در مسير پرواز هواپيما قرار مي گيرند. به گزارش دو خلبان F-16 آنها مي بينند كه كمك خلبان هواپيماي مسافربري بيهوش مي شود و كنترل هواپيما از دستش خارج مي شوند.

آنها همچنين شاهد درگيري و نزاع برخي از مسافران با خدمه هواپيما پيش از سقوط بودند كه همين مسئله باعث قطع شدن ماسكهاي اكسيژن مي شود. حتي يكي از مسافران پيش از سقوط با استفاه از تلفن همراه خود پيامي نوشتاري را براي پسر عمومي خود ارسال مي كند. در پيام نوشته شده: "پسر عمومي عزيز صورت خلبان آبي شده است، خدا حافظ."