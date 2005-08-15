به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازرويترز، يك پليس دهلي نو كه خواست نامش فاش نشود شب گذشته گفت : امكان تهديد بسيار زياد است . گزارشهاي اطلاعاتي به ما هشدار مي دهد كه ممكن است حملات تروريستي انجام گيرد و بنابر اين ما هيچ فرصتي نداريم .



هند هرساله 15 آگوست را كه روز استقلال اين كشور است با برگزاري ، رژه ، مراسم و مسابقات فرهنگي جشن مي گيرد . هند در سال 1947 از حاكميت انگليس آزاد شد .



هر ساله در روز استقلال هند ، گروههاي مبارز كشميري كه براي آزادي و خود مختاري بيشتر مبارزه مي كنند و گروههاي مائوئيسم كه سرتاسر اين كشور فعال هستند عليه دولت هند حملاتي را انجام مي دهد .



مانموهان سينگ نخست و زير هند طبق سنت هر ساله در اين روز سخنراني خواهد كرد .



در عين حال منابع خبري اعلام داشتند كه مقامات اين كشور اقدامات امنيتي در جامو و كشمير را افزايش داده اند .



گفتني است كه مبارزين كشميري از سال 1989 براي آزادي اين منطقه از زير سلطه هند با دولت اين كشور مبارزه مي كنند كه در اين راه دهها هزار تن از مردم اين منطقه جان خود را از دست دادند .



حزب كنفرانس حريت كه ائتلافي از تمامي احزاب سياسي و جدايي طلب كشمير است امروز اعتصاب عمومي در اين منطقه اعلام كرد و از مردم خواسته است كه اين روز را "روز سياه " بنامند .



علي رغم مذاكرات صلح دو ساله هندو پاكستان بر سر مسئله كشمير ، در گيري بين جدايي طلبان كشمير و نظاميان هند در اين منطقه كوهستاني ادامه دارد .

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