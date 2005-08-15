به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، پس از نمايش فيلم "خواب تلخ " به كارگرداني محسن اميريوسفي ، درساعت 5/4 بعدازظهر روز پنج شنبه 27 مرداد ماه 84 با حضور كارگردان، جلسه نقد وبررسي اين فيلم برگزارمي گردد.

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي موزه هنرهاي معاصرتهران حاكي است: فيلم "خواب تلخ" روايتگر زندگي مرده شوري است كه احساس مي كند به زمان مرگش نزديك شده است و...

لازم به ياد آوري است كه اين فيلم محصول سال 1383 و مدت نمايش آن 90دقيقه مي باشد. ورود به جز اعضاي سينماتك براي عموم با تهيه بليت ورودي آزاد مي باشد .