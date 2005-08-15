به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، امجد محبوب، سخنگوي فدراسيون شوراهاي اسلامي استراليا در گفتگو با هرالد سان گفت : ما بايد فعاليتهايي را انجام دهيم كه جوانان را بواسطه آن هدايت نمائيم. نمي توان اجازه داد عناصر افراط گرايانه اين روند را متوقف كنند و ما نمي خواهيم چنين اتفاقي رخ دهد.

ماه گذشته، اين سازمان اسلامي اعلام كرد طي اقدامي بي سابقه نامه هايي را براي رهبران مسلمان سراسر اين كشور ارسال كرده و از آنها خواسته است موعظات خود را عليه تروريسم و در راستاي ترويج صلح متمركز كنند.

اين اقدام فدراسيون شوراهاي اسلامي استراليا بدنبال انتقاد نخست وزير استراليا از رهبران مسلمان صورت گرفت.

"جان هاوارد"، نخست وزير استراليا با انتقاد از رهبران مسلمان در استراليا گفت : محكوميت تروريسم از سوي آنها مكفي نبوده است.

سازمانهاي اسلامي استراليا تعداد مسلمانان اين كشور را 350 هزار نفر تخمين زده اند.

مسلمانان استراليا در نظر دارند پيش از ديدار با "هاوارد" كه هنوز زمان آن مشخص نشده است برطرح پليس اختياري فعاليت كنند.



اين طرح تلاشي براي جلوگيري از اقدامات ناشي از عدم مهارت و ظرافت سازمانهاي امنيتي عليه اقليت مسلمان استراليا محسوب مي شود.

"محبوب" با ابراز نگراني خود در رابطه با برخورد دولت استراليا با اقليت مسلمان گفت : ما از روشي كه دولت در برابر جامعه اسلامي در پيش گرفته است راضي نيستيم، چرا كه در شيوه آنها مشورت هيچ جايي ندارد.

وي گفت : مسلمانان از سرعت دولت در اخراج مظنونين كه با تروريستها در ارتباط هستند اظهار نگراني مي كنند.

مسلمانان استراليا همواره اقدامات ضد ترور اين كشور، كه دربرگيرنده دستگيري افراد مظنون بمدت بيش از هفت روز و بازجويي 48 ساعته بدون اتهام را محكوم كرده اند و اظهار داشتند كه اين اقدامات امنيتي فضاي رعب و وحشت ايجاد كرده و مسلمانان همواره در وحشت از دستگيري به سرمي برند.