بهروز خرم کارگردان این نمایش در این باره به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایشنامه "تی اس تیز" نوشته سه نه کا نویسنده و سیاستمدار بزرگ رُمی را برای اجرا آماده کنم. این نمایشنامه توسط فرهاد ناظرزاده کرمانی در کتاب " ادبیات نمایشی در روم" ترجمه شده و در حال حاضر تیمی متشکل از پیام لاریان، الهام نامی و خودم در حال بازنویسی و دراماتورژی نمایشنامه هستیم که این کار تحت سرپرستی دکتر ناظرزاده که به ما مشاوره های کلی در بازنویسی می‌دهد، انجام می شود.

وی با اشاره به ویژگی های نمایشنامه متذکر شد: "تی اس تیز" نمایشنامه کلاسیکی است که به گفته منتقدان عجیب‌ترین، مهمترین و خاص‌ترین نمایشنامه تاریخی - اسطوره‌ای رُم باستان به حساب می آید. در بازنویسی متن ما تلاش کردیم اثر را امروزی‌تر و به ذائقه مردم نزدیکتر کنیم. این نمایشنامه فضای عجیب و غریبی دارد و جزو معدود آثاری است که تم کانیبالیسم یا آدم‌خواری را مطرح می کند. از دیگر تم‌هایی که در این اثر مورد توجه قرار می گیرد تم انتقام‌جویی است.

خرم درباره چگونگی نمایش خونریزی و قتل در این نمایش با توجه به فضایی که آثار رُمی از آنها برخوردارند و جنایت و خونریزی را به طور مستقیم روی صحنه به نمایش می گذارند، توضیح داد: آثار رُمی بر خلاف نمایشنامه‌های یونانی به نمایش مستقیم قتل و جنایت روی صحنه می‌پردازند و من هم در اجرای "تی اس تیز" علاقمند هستم ذائقه مخاطب را تحریک کنم و این خونریزی‌ها را به فراخور شرایط روز جامعه روی صحنه به نمایش بگذارم که البته نمایش این اتفاقات با رگه هایی از فانتزی همراه است.

این کارگردان یادآور شد: در اجرای نمایش شخصیت‌های نمایشنامه به دو نفر یعنی آتریوس و تی اس تیز یعنی دو برادری که با یکدیگر در جنگ هستند، تقلیل یافته است. برای این دو نقش نیز قطعا از بازیگران پیشکسوت تئاتر که چهره های سینمایی هم هستند استفاده خواهم کرد.

کارگردان "حمید اسکندری" درباره زمان اجرای این نمایش گفت: این نمایشنامه جزو متونی بوده که در مرحله اولیه پذیرش متن در تالار مولوی پذیرفته شده است اما با وضعیت بلاتکلیفی که تالار مولوی دارد هنوز زمان اجرا به ما اعلام نشده است. اگر عدالتی در کار باشد اجرای ما باید در اولویت قرار گیرد اما احتمالا اجرای "تی اس تیز" در سه ماهه اول سال 93 خواهد بود. با وجودیکه این نمایش مناسب اجرا در تالار مولوی است اما ممکن است به خاطر مشخص نبودن وضعیت این سالن به شرایط بدتری تن دهم و آن را در تالار حافظ یا تئاترشهر اجرا کنم.

وی در پایان عنوان کرد: دو سال قبل که دانشگاه تهران این تالار را از جهاد دانشگاهی گرفت و عنوان کرد که می خواهد آنجا را زنده و سرپا کند تا مکانی مناسب برای اجراهای حرفه ای و دانشگاهی باشد کسی فکر نمی کرد که قرار است این مکان به چنین وضعیتی بیفتد. در واقع در حال حاضر تالار مولوی منحل و موجب پراکندگی دانشجویان شده است. امیدوارم هرچه سریعتر بازسازی این مکان فرهنگی به پایان برسد تا دانشجویان به مامن اصلی خود بازگردند.

بهروز خرم اسفند 91 نمایش "باز می گشتم برف می بارید" را در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه برده بود.