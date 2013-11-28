مشکل وزارت بهداشت کمبود بودجه است/ بیمارستانها به مردم یارانه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در نشست مشترک با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: وزارت بهداشت مشکلات عدیده‌ای ناشي از کمبود بودجه‌ها دارد و اميدواريم با اهتمام دولت و مجلس، بودجه سال آینده بهتر از امسال باشد.

وی با اشاره به بررسی بودجه سال آینده نظام سلامت در کمیسیونهای دولت افزود: بودجه ای که برای سال جاري پیش‌بینی شده است هیچ برنامه توسعه ای را پوشش نمی دهد.

وزیر بهداشت ادامه داد: البته بنده همانطور که قول داده ام برای توسعه شبکه بهداشت و اجرای برنامه های نظام سلامت با همکارانم برنامه هایی را تدارک دیده ایم ولی از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می خواهیم در روند تصویب بودجه سال آينده، نظام سلامت را حمایت کنند تا بتوانیم این برنامه ها را عملیاتی کنیم.

عدم تخصيص منابع، اجراي برنامه‌هاي حوزه سلامت را دچار مشكل مي‌كند

مشاور عالي وزير بهداشت نيز در اين نشست اظهار داشت: احكام خوبي در برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت وجود دارد ولي براي اجراي آن احكام منابع كافي وجود ندارد.

دكتر داود دانش جعفري افزود: از منابع مربوط به هدفمندي يارانه‌ها، طبق قانون بودجه، بايد امسال 5 هزار ميليارد تومان در اختيار بخش سلامت قرار مي‌گرفت ولي امكان تأمين اين بودجه براي دولت فراهم نشده است.

وي افزود: در صورتي كه منابع پيش‌بيني شده براي حوزه سلامت، به اين حوزه اختصاص نيابد، بخشي از اقدامات و برنامه‌هايي كه بايد انجام شود دچار مشكل مي‌شود.

دانش جعفری در ادامه خواستار تعامل و همفكري اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي حل مسايل بودجه‌اي و تامين منابع كافي در حوزه سلامت با توجه به بالا بودن هزينه‌هاي آموزشي و طرح‌هاي عمراني وزارت بهداشت كه همواره جزء مطالبات نمايندگان مجلس بوده است، شد.

ضرورت خلق منابع جديد با اولويت بهداشت بر درمان

دكتر حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در اين نشست با اشاره به دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري و نيز ساير مسئولان ارشد كشوري براي حوزه سلامت اظهار داشت: بايد منابع جديد با اولويت بهداشت بر درمان به منظور كاهش هزينه‌هاي درماني خلق كنيم.

وي افزايش ماليات بر درآمدهاي كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و افزايش عايدات ناشي از قيمت سوخت و حامل‌هاي انرژي و اختصاص اين افزايش قيمت صرفاً به حوزه سلامت و ارائه اين پيشنهادات در قالب لايجه را از جمله راهكارهاي پيشنهادي براي افزايش منابع حوزه سلامت عنوان كرد.

هزینه 47 تا 55 هزار میلیارد تومانی در بخش سلامت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداش در این نشست با ارائه گزارشی با عنوان "وضعیت منابع نظام سلامت در سال گذشته، اکنون و سال آینده"، گفت: سال گذشته رقمی بین 47 تا 55 هزار میلیارد تومان در بخش سلامت کشور هزینه شده است كه بخش قابل توجهي از آن هزينه توسط مردم پرداخت شده است.

وی افزود: برای هر یک درصدی که بخواهیم از هزینه های جیب مردم کاهش دهیم باید 500 میلیارد تومان بودجه در اختیار داشته باشیم که این کار را بیمه ها یا دولت باید انجام دهند.

وی بیان داشت: هزینه کرد بخش سلامت سه مشکل اساسی دارد، اول اینکه سهم ما از تولید ناخالص ملی 5.6 درصد و بسیار کم است، دوم اینکه منابع پولی بخش سلامت بد تأمین می شود و بیمه ها نقش کمرنگی در تأمین آن دارند و سوم اینکه همین منابع اندک نیز بد هزینه می شوند.

بیمارستانها یارانه که نمی گیرند یارانه هم می دهند

معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت اضافه کرد: طنز تلخ این قصه اینجاست که نه تنها به بخش درمان یارانه ای تعلق نمی گیرد بلکه این بیمارستانها هستند که با هزينه کرد از جیب شخصی خودشان به مردم یارانه می دهند.

دکتر ایرج حریرچی گفت: طی این سالها 966 پروژه عمرانی در نظام سلامت شروع شده که شامل احداث 279 بیمارستان جدید با 43 هزار تخت، 90 دانشکده جدید با متراژ 55 هزار متر مربع، 55 خوابگاه دانشجویی، 179 پروژه بهداشتی، 326 پروژه درمانی، 39 پروژه آزمایشگاهی و 38 پروژه اورژانس است که سرجمع بالغ بر 6 هزار و 640 میلیارد تومان می شود.

وی افزود: با بودجه های کنونی که در اختیار داریم تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها 25 سال طول می کشد.

معاون وزیر بهداشت از پیش بینی افزایش حقوق 15 درصدی کارکنان در سال 93 توسط دولت خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون تنها 50 میلیارد تومان از بودجۀ 2 هزار میلیاردی اجرای برنامه پزشک خانواده به وزارت بهداشت داده شده است.

وی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواست همچون همیشه پشتیبان نظام سلامت باشند.