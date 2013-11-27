مرکز میوه و تره بار کرج به سیستم مکانیزه دفع زباله مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سریزدی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز میوه و تره بار کرج گفت: یکی از مشکلات مرکز میوه و تره بار کرج موضوع دفع زباله است.



وی افزود: به همین منظور نیز سیستمی شدن کانال جمع آوری زباله های این محدوده نیز در دستور کار قرار گرفته است.



به گفته سریزدی در این روش زباله ها به صورت مستقیم از طریق کانال های متحرک دفع می شود.



این مسئول پیش بینی کرد در صورت داشتن وحدت رویه بین هیئت امنا و مدیران شهرداری تا پنج ماه مرکز میوه و تره بار کرج به سیستم مکانیزه مجهز شود.