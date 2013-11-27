حجاب برگرفته از فطرت انسانی است/ شرافت جامعه به پاسداشت حجاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان بعدازظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از پیشتازان حجاب برتر با اشاره به مهترین دغدغه خاندان اهل بیت(ع) در واقعه عاشورا بیان کرد: این خاندان در میدان اسارت با سخت ترین شرایط و فشار روانی بعد از شهادت عزیزانشان مهمترین مسئله برای آنها حفظ حجاب بود.

وی با بیان اینکه عفت و حجاب زن شرافت یک جامعه است؛ افزود: شرافت یک جامعه به پاسداشت حجاب در آن جامعه است و کسانی که پیشتازان عرصه حجاب هستند رسالت مهم به دوش دارند.

لطفیان وظیفه و رسالت یک مرد را تحکیم بنیان خانواده دانست بیان کرد: مرد باید این رسالت را در پرتو حفظ حجاب و عفاف به انجام برساند.

مدیرکل تبلیغات خراسان جنوبی در مورد اهمیت مسئله حجاب در اسلام به تاکید آن در قرآن اشاره کرد و گفت: در کلام الهی به چگونگی پوشش زنان و حضور آنان در جامعه حتی طریق راه رفتن اشاره شده است.

حجت الاسلام لطفیان گفت: اگر جامعه ای بخواهد در امنیت باشد زنان می توانند ارمغان امنیت را با حفظ حجاب خود به جامعه هدیه کنند.

وی با بیان اینکه در اسلام از زن به عنوان آرامش دهنده یاد می شود؛ افزود: هیچ قشری تا این اندازه مورد تاکیدقرار نگرفته است و زن با این ویژگی رسالت بزرگی بر دوش دارد.

مدیرکل تبلیغات خراسان جنوبی با اشاره دستاوردهای مدرنیسم و خیانت جامعه غرب گفت: مدرنیسم به زن به عنوان یک ابزار نگاه می کند و آن را وسیله ای برای رسین به اهداف شوم خود استفاده می کند.

وی به سخن نیچه که سخنان اومبنای تفکر فمینیستی در جامعه ا یران و غربی است؛ عنوان کرد: اگربه سراغ زن می روید تازیانه را فراموش نکنید از این سخن معلوم می شود که آزادی آنها برای زن پوشالی و تهی است.

حجت الاسلام لطفیان مهمترین دستاورد غرب را برهنگی در جامعه دانست و افزود: حجاب یک مسئله اجتماعی است و نباید به عنوان مسئله شخصی به آن نگاه کرد که این شخصی شدن حجاب برهنگی برای جامعه می آورد.

وی حجاب را تنها ویژه زن ندانست و بیان کرد: مردان باید در حضور نامحرم لباس مناسب داشته باشند و با ظاهری شایسته در اجتماع ظاهر شوند.

وی علت بی حجابی افراد را به چند عامل معرفی کرد و بیان داشت: بعضی از روی تقلید کورکورانه و به علت عدم آگاهی درست و برخی در اثر کمبودها و مشکلات روانی و عده ای برای توهین به مقدسات اسلامی به بی حجابی روی می آورند.

حجت الاسلام لطفیان از بسیجیان در مورد کسانی که برای توهین به دین اسلامی از بی حجابی استفاده می کنند؛ خواست: نسبت به آنها بی تفاوت نباشند و در مقابل آنها واکنش صحیح نشان دهند.

مدیرکل تبلیغات خراسان جنوبی از مسئولان اجرایی و بسیجیان برای صیانت از این امر مهم خواست: کسانی که انگیزه و توانمندی لازم را دارند با مراجعه به بسیج و سازمان تبلیغات و آموزش لازم در جهت اجرای امر به معرو ف و نهی از منکر اقدام کنند.