منعی برای تغییر اعضای شورای عالی سینما وجود ندارد

محسن علی‌اکبری درباره صحبت‌های رئیس سازمان سینمایی درباره تغییر اعضای شورای عالی سینما به خبرنگار مهر گفت: تغییر اعضا کاملا طبیعی است و دوستان در ارشاد می‌توانند از همفکران خود استفاده کنند و این قاعده کاملا پذیرفته شده است.

وی افزود: ما بارها در شورای عالی سینما پس از قبول پست وزارت ارشاد توسط جنتی، از وی درخواست دیدار داشتیم اما هنوز این امر محقق نشده است و ما همچنان منتظر این اتفاق خواهیم ماند.

حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی پیش از این در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود: استفاده از ظرفیت شورای عالی سینما یکی از برنامه‌های مهم سازمان سینمایی است و قطعاً از چنین ظرفیتی استفاده مفیدی را خواهیم کرد و قرار است به زودی اعضای آن توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شود.

شورای عالی سینما در دولت دهم با حضور داوود میرباقری، مسعود جعفری جوزانی، محسن علی اکبری، جمال شورجه، احمد نجفی، مسعود ده نمکی و... با ریاست سیدمحمد حسینی وزیر سابق ارشاد تشکیل شد. همچنین در چند جلسه این شورا محمود احمدی‌نژاد نیز حضور پیدا کرد اما در دولت یازدهم تاکنون هیچ جلسه ای در این شورا برگزار نشده است.