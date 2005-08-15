به گزارش خبرگزاري" مهر" تلويزيون العراقيه دربخش خبرورزشي خود با پخش گلزني علي كريمي گفت: مرد سال فوتبال آسيا به سرعت شكفتن را در فوتبال اروپا آغازكرد.

گوينده العراقيه افزود: علي كريمي خيلي زود درتركيب بايرن مونيخ جا پيدا كرد بطوري كه درهفته دوم بوندس ليگا ازابتدا وارد زمين شد.

وي تصريح كرد: اگرچه كريمي مانند ميادين آسيايي زياد دريبل نمي زند اما او بقدري با ارزش است كه براي تيم بزرگ بايرن مونيخ هم پاس گل مي دهد وهم گل مي زند.

تلويزيون ورزشي كويت دربخش اخبار ورزشي خود اولين خبررا به گلزني كريمي اختصاص داد و گفت: اعجوبه فوتبال آسيا دراروپا و آلمان هم به راحتي گل مي زند و حالا بايرن مونيخ به خريد خوب اين آسيايي تكنيكي بيشترواقف مي شود.

تلويزيون عربستان وهمچنين تلويزيون ورزشي اين كشوربا انعكاس بازي خوب و گلزني علي كريمي گفت: اكنون فوتبال آسيا دركشورميزبان جام جهاني آينده با او شناخته مي شود.

گوينده تلويزيون ورزشي عربستان هم گفت: كريمي به مراتب روان تر از ميادين آسيايي كارمي كند. اگركمتر صاحب توپ مي شود.

گوينده خبرورزشي تلويزيون قطر پاس عمقي كريمي براي روي ماكاي و گلزني او براي بايرن مونيخ را افتخار براي فوتبال رو به رشد آسيا دانست و گفت: كريمي خيلي زود در فوتبال آلمان به گل رسيد .

تلويزيون عمان و سوريه نيز گلزني علي كريمي را نمايش داده و از جادوگر فوتبال آسيا با عنوان ستاره جديد بوندسليگا ياد كردند.

تلويزيون اردن نيز دربخش خبر ورزشي خود گفت: "بكن بائرعاشق بازيكناني مانند علي كريمي است. اثر گذاروگلزن و بازي خوب كريمي ثابت كرد كه اوفراترازآسيا است بازي بايرن مونيخ و باير لوركوزن وهنرنمايي كريمي درچارچوب هفته دوم بوندس ليگاي آلمان براي چند كشورعربي حوزه خليج فارس مستقيم پخش شد.