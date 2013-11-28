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۷ آذر ۱۳۹۲، ۹:۳۲

حجت الاسلام معبودی در گفتگو با مهر:

ترویج فرهنگ بسیجی نیازمند فعالیتهای فرهنگی و تربیتی است

ترویج فرهنگ بسیجی نیازمند فعالیتهای فرهنگی و تربیتی است

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الامر استان قزوین گفت: ترویج فرهنگ بسیج در بین جوانان و متن جامعه باید با اصول تربیتی و شیوه های تبلیغی هنری صورت گیرد تا بتواند تاثیر مناسبی بر روی جوانان و نوجوانان داشته باشد.

حجت الاسلام علی معبودی در حاشیه همایش بصیرتی فرهنگیان شهرستان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهنگ بسیجی در اصل برگرفته از فرهنگ عاشورا و ایثار و فداکاری است و دارای چند شاخصه مهم از جمله وقت شناسی، آگاهی نسبت به زمانه، شناخت استراتژی دشمن، ولایت محوری و حق طلبی است.

وی افزود: خلاقیت، نوآوری و هوشیاری در جامعه از دیگر ویژگی های بسیجیان است که همواره به تعبیر مقام معظم رهبری این نهاد مردمی در تمامی حوادث پس از انقلاب با تمامی وجود در صحنه حضور داشته و از تمامیت نظام اسلامی فداکارانه دفاع کرده است.

حجت الاسلام معبودی تصریح کرد: بسیج با این فعالیتها توانسته به یکی از بی نظیرترین نهادهای مردمی در دنیا تبدیل شود و در ترویج فرهنگ بسیج در جامعه خود متخلص به ویژگی هایی باشد که وظیفه شناسی و ادای تکلیف را در سرلوحه کارهای خود قرار دهد.

وی در خصوص آسیب های بسیجیان در جامعه امروز خاطرنشان کرد: بسیج از امتحانات مختلف در 35 سال پس از انقلاب با سربلندی بیرون آمده و این امر به سبب پیروی و حمایت بی چون و چرای بسیج از رهبر معظم انقلاب اسلامی است که همواره بدون افراط و تفریط و با حفظ میانه روی در امور با تبعیت از ولایت در مسیر ارزشها گام برداشته است و تا اینگونه عمل کند آسیب نخواهد دید.

 

کد مطلب 2184453

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