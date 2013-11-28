مسجد امام جواد (ع) و حسینیه الزهرا در"بازرنگ"یاسوج کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم که عصر چهارشنبه در روستای "بازرنگ" یاسوج برگزار شد، گفت: خانه خدا خانه رشد، معنویت و تغییر انسان به سمت تعالی است.

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی با بیان اینکه خانه هدایت باید به دست انسانها ساخته شود، اظهار داشت: عمران و ساخت مساجد به دست کسی صورت می گیرد که ایمان به خدا و مبداء و معاد داشته باشد.

وی با بیان اینکه فاصله مبدأ تا معاد باید به گونه ای پر شود، افزود: مسجد خانه ای است که فاصله آغاز تا پایان انسان را پر می کند.

آیت الله ملک حسینی اظهار داشت: در آخر الزمان مساجدی هستند که ازنظر ظاهری عمران و آبادانی دارند اما از لحاظ هدایت بشری عمران و آبادانی ندارند.

وی تاکید کرد: باید در کنار عمران مسجد به عمران و آبادانی معنوی نیز پرداخت.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به پیش بینی کتابخانه، خانه عالم و خانه خادم در کنار این مسجد و حسینیه افزود: این اماکن و وجود عالم زمینه رشد انسانها را فراهم می کند.

وی تاکید کرد: باید این طرح الگو و پایلوتی برای احداث دیگر مساجد در استان باشد.

آیت الله ملک حسینی خطاب به بانیان احداث این مسجد اظهار داشت: در این راه ممکن است برخی افراد تخریبها و سرزنش هایی کنند که نباید به این افراد توجه کرد.

وی تصریح کرد: کسانی که مساجد را آباد می کنند در مقابل خدا خاضع هستند و هچ سرزنشی آنها را آزرده خاطر نمی کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بر مشارکت دیگر اهالی روستا و روستاهای اطراف در احداث این مسجد و حسینیه تاکید کرد و گفت: هر کسی ولو به اندازه ذره ای در ساخت مسجدی مشارکت داشته باشد، خداوند خانه ای در بهشت برای او خواهد ساخت.

وی با بیان اینکه مشارکت در ساخت مسجد ثمره دنیوی و اخروی دارد، افزود: هرکس برای مسجد هزینه ای کند، خود را بیمه کرده است.

یکی از بانیان احداث این مسجد و حسینیه نیز در این مراسم گفت: مسجد امام جواد(ع) و حسینیه الزهرا(س)در زمینی به مساحت دو هزار و 200متر مربع و با زیربنای یک هزار متر مربع احداث می شود.

سید محمود موسوی پور افزود: اعتبار احداث این مسجد هفت میلیارد تومان است که 70درصد آن توسط ورثه مرحوم "میرزا اردشیر موسوی پور" هزینه خواهد شد.

وی بیان کرد: در این مسجد و حسینیه صحن، وضوخانه، کتابخانه، خانه عالم و خانه خادم پیش بینی شده است.