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۷ آذر ۱۳۹۲، ۹:۰۶

شامی:

8 هزار خادم در حرم امام حسین (ع) فعالیت می کنند

8 هزار خادم در حرم امام حسین (ع) فعالیت می کنند

زنجان -خبرگزاری مهر: قائم مقام آستان مقدس حضرت امام حسین (ع) گفت: 8 هزار خادم در حرم امام حسین (ع) فعالیت می کنند .

به گزارش خبرنگار مهر، سید افضل شامی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه " هوای حرم" در حسینیه اعظم زنجان افزود: این خادمین در 5 بخش مالی ، اداری ، روابط عمومی، پزشکی ، مهندسی ، دینی، دارالقرآن، تبلیغات و خدمات در آستان امام حسین (ع) فعالیت می کنند و همچنین بیمارستان تخصصی و شهرک های خدمت رسان در ورودی شهر برای پذیرایی از زائران وجود دارد.

وی ادامه داد: آستان قدس امام حسین (ع) برای تبلیغ و تعلیم دین و انتشار فرهنگ حسیی، راه اندازی مدارس و مهد کودک برای تربیت نسل متدین، دوره آموزشی ، تبلیغات ، ارتباط جمعی را در دستور کاری خود دارد.

قائم مقام آستان مقدس امام حسین (ع) گفت: در این دوره از کلاسهای آستان در تابستان بیش از 100 هزار نفر شرکت کردند.

شامی تاکید کرد: بیش از 5 هزار وسیله نقلیه به صورت رایگان به زائرن آستان امام حسین خدمات می دهند

وی گفت: سرزمین کربلا و سید الشهداء بنا به فرمایشات حضرت رسول اکرم (ص) سرزمین تربت و درش از درهای بهشت است.

قائم مقام  مقدس حضرت امام حسین (ع) تاکید کرد: استان زنجان پایتخت شور و شعور حسینی است وعزاداری هایش پیروزی خون بر شمشیر است و عزاداری مردم این استان الگو برای جهان اسلام است.

شامی گفت: در حال حاضر رابطه ای قوی بین ملت ایران و کشور عراق است و این وحدت ما روز به روز قوی تر و منسجم تر می شود.

وی یادآورشد: وجود مرقدین ائمه اطهار در کشور ایران و عراق رازی برای رسیدن به ایجاد حکومت خدایی و مشارکت بر تحقق وعده الهی است.

قائم مقام  آستان مقدس حضرت امام حسین (ع)  در ادامه افزود: آستان مقدس امام حسین (ع) روزهای سختی را پشت سر گذاشته چرا که در زمان رژیم صدام عتبات عالیات در خفقان و سختی بود.

شامی یاد آورشد: بعد از واژگونی رژیم عراق مجموعه ای از جوانان با سفارش مرجعیت در نجف اشرف برای خدمت در کربلا تربیت شدند.

وی افزود: در زمان رژیم بعث عراق نیروهای امنیتی عراق زائران حرم مطهر را زیر نظر داشتند ولی الان عتبات عالیات در نجف به خوبی مدیریت می شود.
 

کد مطلب 2184472

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