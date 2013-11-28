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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

پیام نماینده ولی فقیه به بازیکن گلستانی تیم ملی والیبال ایران

پیام نماینده ولی فقیه به بازیکن گلستانی تیم ملی والیبال ایران

گرگان - خبرگزاری مهر: آیت الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان طی پیامی به تنها بازیکن گلستانی تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران موفقیت این تیم را در مسابقات جهانی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است: قهرمان ارزشمند جناب آقای فرهاد قائمی، درخشش تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات لیگ جهانی بین قاره‌ای که نتیجه همدلی، پشتکار، تلاش و صلابت ورزشکاران جوان میهن اسلامی و دعای خیر مردم بوده است، پیام آور آینده ای روشن و امید بخش برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

در ادامه این پیام ذکر شده است: اينك كه شما با همت والای خود پاي بر فراز بلندترين قلل قهرماني نهاده ايد، ضمن پاسداشت همت بي همتايتان این موفقیت را به محضر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، ملت بزرگ ایران و مردم شریف استان گلستان و جنابعالی تبریک می گویم. امید است، ورزش کشور با تکیه بر منابع علمی و نیروهای متخصص، موجب شکوفایی استعدادهای موجود دراقصی نقاط کشور شود و زمینه افتخار آفرینی آنها درعرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را بیش از پیش فراهم آورد.

کد مطلب 2184473

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