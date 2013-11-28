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۷ آذر ۱۳۹۲، ۹:۳۴

حجت الاسلام فاطمی:

هزار و800 گفتمان ديني در مدارس خراسان رضوی برگزار مي شود

هزار و800 گفتمان ديني در مدارس خراسان رضوی برگزار مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: مسئول امور فرهنگي اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي از برگزاري يك هزار و800 گفتمان ديني در شش ماهه دوم سال جاري در مدارس و مناطق تلفیقی استان خبرداد.

حجت الاسلام عباسعلي فاطمي با بيان اينكه دراين گفتمان ها 54 هزار دانش آموز شركت خواهند كرد گفت: اين گفتمان ها موضوعاتي از قبيل مهارت هاي زندگي، شیوه های مقابله با جنگ نرم، روابط اجتماعي، آسيب ها و چالشها بحث و گفتگو  می شود .

وي هدف ازبرگزاري اين گفتمان ها را برقراري ارتباط صميمانه با جوانان توسط مبلغين، هويت بخشي شخصيتي، ملي، ديني و آشنایی و ارتباط با منابع و مراجع انتقال مفاهيم اسلامي به جوانان ذكركرد.

حجت الاسلام فاطمي با بيان اينكه گفتمان هاي ديني به صورت چهار جلسه اي در مدارس متقاضی برگزار مي شود افزود: مدیران آموزشگاه ها و کارشناسان ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوي در برگزاري اين گفتمان ها همكاري مجدانه ای دارند.

وي با اعلام اينكه گفتمان هاي ديني درشهرستانهاي تربت حيدريه، نيشابور، قوچان، سرخس، چناران، فريمان، مه ولات، جوين وجغتاي برگزارمي شود افزود:  گناباد، درگز، سبزوار، كاشمر، تايباد، تربت جام، خواف و مشهد نيز ميزبان اين گفتمان ها هستند.

وي افزود: تعداد 315 عدد ازاين گفتمان ها در مدارس تيزهوشان و 100 گفتمان در شهرهای مناطق تلفيقي برگزار مي شود.

مسئول امورفرهنگي اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با بيان اينكه نشاط و اميد، خود باوري اجتماعي و خودآگاهي  و ارتباط مؤثر از سرفصل هاي مهم در گفتمان مهارت هاي زندگي است افزود: در بحث عفاف و حجاب پیرامون ترويج تبيين فلسفه حجاب و حدود شرعي آن، كيفيت حجاب زنان و مردان از نگاه قرآن و سيره ائمه(ع)، نقش حجاب و عفاف در كنترل امنيت اجتماعي و حدود روابط دختر و پسر گفتگو می شود .

کد مطلب 2184489

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