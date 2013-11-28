تلاش برای شتاب بخشی به رشد علمی/دانشگاه صنعت نفت رتبه نخست را در میان دانشگاههای کشور دارد

غلامرضا راشد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این حیات در زمان شکل گیری نظام جمهوری اسلامی حیات طیبه است و برای تمام تلاشهایی که در این فرصت زمانی به عنوان تکلیف باید انجام دهیم توفیق تکلیف می خواهیم.



وی اظهار کرد: با برپایی چنین همایشهایی آنچه لازم و ضروریست تا به منصه ظهور برسد آنست که دانشگاهیان در این خصوص تکالیف خود را به نحو شایسته ای به انجام برسانند.



رئیس دانشگاه صنعت نفت تصریح کرد: همایش ملی اچ اس ای در یکی از چهار دانشکده تحت پوشش دانشگاه صنعت نفت یعنی دانشکده شهید تندگویان آبادان برگزار می شود که این دانشکده خود دارای قدمتی 74 ساله است.



راشد یادآور شد: دانشکده شهید تندگویان آبادان دارای 700 دانشجو در رشته های مختلف از جمله کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته اچ اس ای است که در آینده ای نزدیک این رشته در سطح دکترا نیز پذیرش دانشجو خواهد داشت.



وی ادامه داد: دانشکده شهید تندگویان آبادان که در سال 1318 تاسیس شد همراه با دانشکده های نفت اهواز، نفت تهران و علوم دریایی محمود آباد تحت پوشش دانشگاه صنعت نفت قرار دارند.



رییس دانشگاه صنعت نفت گفت: با تلاشهای انجام شده معدل 77 درصد از افراد ورودی به دانشکده های نفت در امسال به بالای 18 رسیده است و این مسئله نشان دهنده آنست که مسیر گزینش و جذب برترینهای کنکور در سالهای اخیر سیر صعودی داشته است یعنی از 60 درصد به 77 درصد رسیده است.



راشد عنوان کرد: در موضوع خروجی دانشکده های صنعت نفت نیز شاهد آنیم که از ماندگارترین خروجی ها هستند، بر اساس دیتای موجود فارغ التحصیلان صنعت نفت در صنایع نفت و گاز در شرایط سخت عملیاتی ماندگارترین هستند.



وی بیان کرد: بر اساس سند سازمان سنجش در میان دانشگاههای کشور، دانشگاه صنعت نفت رتبه نخست را در بسیاری از رشته ها به ویژه در رشته شیمی به خود اختصاص داده است و در سایر رشته ها نیز رتبه های دوم و سوم از آن دانشگاه صنعت نفت است، دانشگاه صنعتی شریف و صنعت نفت ورودیها و خروجی های خوبی دارند.



رئیس دانشگاه صنعت نفت تصریح کرد: ما به این موضوع بسنده نمی کنیم و همه باید عزم خود را جزم کنیم تا روند رشد و شتاب علمی را بیشتر کنیم تا دانشگاه صنعت نفت برای نظام جمهوری اسلامی در مواجه با شرق و غرب همچون قبل مثمر ثمر باشد.



راشد یادآور شد: در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تحریمها نقش متخصصان و دانشگاه صنعت نفت نقشی برجسته بوده است و این برجستگی به طور قطع مرهون تلاش تمامی دست اندرکاران از پیش تا کنون است، باید کوشید تا این روند شتاب بهتر و بیشتری به خود گیرد.



وی ابراز امیدواری کرد تا دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشکده نفت به عنوان سرمایه های انسانی و بهترین سرمایه کشور و همچنین متخصصان وزارت نفت و صنایع نفت بتوانند دانشگاه را به منتها الیه توان و ظرفیت خود برسانند و با انجام صحیح وظایف خود بتوانند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی مثمر ثمر باشند.



رئیس دانشگاه صنعت نفت اظهار کرد: باید در بخش برنامه ریزیريال سازماندهی و اقدام گامهای بیشتری برداشت تا به اهداف نزدیک شد.



راشد با اشاره به برگزاری همایش ملی اچ اس ای در آبادان با رویکرد صنایع نفت و گاز در سال حماسه سیاسی و اقتصادی ابراز امیدواری کرد تا بتوان با برنامه ریزی صورت گرفته در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کرد و این ارتباط و همکاری مستمر باشد.



وی افزود: به دلیل نوپا بودن اچ اس ای برگزاری چنین همایشهایی به منظور شناسایی نیازمندیهای صنایع در زمینه اچ اس ای و تاکید بر ضرورت پیاده سازی آن است.



رئیس دانشگاه صنعت نفت عنوان کرد: به منظور فراهم کردن بسترهای مناسب همکاری محققان و تلاشگران اچ اس ای چنین همایشهایی سبب می شود تا دستاوردهای علمی متخصصان، کارشناسان و مهندسان شتاب بیشتری بگیرد و با مشارکت فراگیر در این زمینه بستر مناسبی را برای تحقق اهداف و نتایج مورد نظر به دست آورد.



راشد تصریح کرد: صنایع نفت و گاز با شناخت ظرفیتها و توانمندی متقابل و تقویت نقاط مثبت گامهای خوبی در زمینه ارتقاء سطح علمی کشور بردارند و تمهیدی برای تعامل بیشتر کارشناسان اچ اس ای، صنعت نفت و گاز و محققان دانشگاهی اندیشیده شود.