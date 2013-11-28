مانور مقابله با زلزله در مدارس طرقبه شاندیز برگزار می شود

موسی شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هماهنگی های بعمل آمده از سوی مدیریت آموزش و پرورش با دستگاه های اجرایی یاعت 10 صبح یکشنبه دهم آذرماه سال جاری مانور مقابله با زلزله در کلیه مدارس شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه به صورت پایلوت در شهر های طرقبه و شاندیز به ترتیب در مدرسه های سلمان فارسی حصار و مجتمع شهید باهنر انجام می شود.

شیرمحمدی بیان داشت: آموزش در خصوص زلزله تجربه ای است مبتنی بریادگیری که می تواند عملکرد مردم و علی الخصوص دانش آموزان را سامان دهد.

وی ادامه داد: آموزش زلزله به منظور ایجاد تغییرات به نسبت ماندگاری در رفتار افراد صورت می گیرد تا آنها بتوانند توانایی های خودشان را برای انجام دادن کارهای مشخص، در هنگام زلزله ، قبل و بعد از آن بهبود ببخشند.

مدیر آموزش و پرورش طرقبه شاندیز مانور را شبیه سازی شرایط بحرانی دانست و افزود: مانور مجموعه ای از تمرین ها و ممارست هاست که برای ارزیابی برنامه های تدوین شده جهت مقابله و مواجهه باحوادث و بلایا علی الخصوص زلزله در تمامی مکان ها از جمله در مدارس به کار می رود .

وی تصریح کرد: در مانور ها دانش آموزان در شرایط حادثه قرار گرفته و همین امرباعث می شود که شیوه رویارویی با زلزله را که از پیش با استفاده از روش های علمی و نتیجه بخش تدوین شده و مورد ارزیابی نیز قرار گرفته را بیاموزند و این یافته های تجربه شده را نیز در طول زندگی و در هنگام زلزله مورد استفاده قرار دهند.

وی افزود: به عبارتی آموزه ها و آموخته هایی که در مانور ها در مدارس ارائه و تمرین می شوند، می توانند گره های به وجود آمده در اوج حادثه ای همچون زلزله را باز کند.

وی ادامه داد: دانش آموزان با اتکا به این آموزش ها و آموخته ها با آرامش و اطمینان خاطر به استقبال حادثه بروند و همین آرامش نسبی روانی می تواند تا حد بسیار زیادی از تلفات و آسیب های روحی و روانی در هنگام و بعد از زلزله بکاهد.