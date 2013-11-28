مرمت گرمابه تاريخي زياران در قزوین پایان یافت

حمیدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با همت اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين و تلاش مرمتگران اين سازمان، پروژه مرمت گرمابه تاريخي زياران واقع در روستاي زياران از توابع شهرستان آبيک به اتمام رسيد.



وی افزود: با عنايت خداوند و تلاش مرمتگران و کارشناسان اين سازمان در حوزه هاي مختلف ميراث فرهنگي توانستيم پروژه مرمت و احياي اين بناي تاريخي را به ثمر رسانده و با حفظ اين اثر ارزشمند تاريخي و ايجاد بستري مناسب جهت کاربري فرهنگي، حياتي دوباره به اين فضاي تاريخي ببخشيم.



قاسمي ضمن تاکيد بر اهميت روستاي زياران به عنوان منطقه نمونه گردشگري استان طي سه سال گذشته و تاثير آن در جذب گردشگران بیان کرد: حمام تاريخي زياران يکي از بناهاي دوره قاجار است که در روستاي زياران از توابع مرکزي شهرستان آبيک واقع شده، اين حمام تاريخي يکي از آثار ارزشمند اين روستا به شمار مي‌رود که قريب به 200 سال قدمت دارد .



وي در ادامه يادآورشد: طرح بازسازي و مرمت اين بناي تاريخي پس از بررسي هاي به عمل آمده توسط تيم فني اين اداره كل در ابتداي سال 92 آغاز شد و پس از روند اجرايي مرمت آن طي هفت فاز و با نظارت و رسيدگي کارشناسان و متخصصان اين حوزه و نيز مشارکت اهالي روستا و شورا، کار احياء و باز زنده سازي آن به اتمام رسيده و اين بناي تاريخي با کاربري "مرکز فرهنگي" آماده بهره برداري است.