702 ميليون دلار کالا طی هشت ماه از اصفهان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله احمدی ونهری در این زمینه اظهار داشت: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 40 درصد افزایش و از حیث ارزش 42 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: به منظور تسریع ، تسهیل در امر صادرات و کاهش هزینه های تولیدکنندگان و صادر کنندگان استان بیش از 98 درصد از کالاهای صادراتی استان در محل تولید و یا بر روی کامیون حامل کالای صادراتی و حتی در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل ، بدون تخلیه و بارگیری مجدد در گمرک ، ارزیابی و کنترل و پلمب می شود.

مدیرکل گمرک استان اصفهان در ادامه بیان داشت : گمرک کاشان 54 هزار و 474 تن کالا و به ارزش 140 میلیون دلار از صادرات استان را به خود اختصاص داده است .

وی اذعان داشت : بخش صنعتي و شيميايي با اختصاص 98 درصد از وزن و 93 درصد از ارزش ، بيشترين سهم را طي اين مدت داشته است.

احمدی ونهری تصریح داشت:210 هزار و 91 تن محصولات كشاورزي و غذايي به ارزش بالغ بر 39 ميليون و 889 هزار دلار طي هشت ماهه امسال از گمركات استان اصفهان صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث وزن چهار درصد کاهش و از نظر ارزش بدون تغییر بوده است.

وی گفت: صادرات اداره كل گمرك استان اصفهان در هشت ماهه سال 1392 شامل 651 نوع كالا به 66 كشور جهان بوده و عراق با وارد کردن 266 ميليون و 186هزار دلار كالا از طريق گمرك استان جايگاه اول را به خود اختصاص داده و در مكان دوم افغانستان با وارد كردن 231 ميليون و 157 هزار دلار و پاکستان با 58 ميليون و 480 هزار دلار در جايگاه سوم قرار دارد .

مدیرکل گمرک استان اصفهان در خصوص مهمترین کالاهای صادراتی از گمرک اصفهان بیان داشت: آهن آلات و فولاد با 176ميليون و 750 هزار دلار ، سوخت های معدنی با 142ميليون و 48 هزار دلار و فرش ماشینی و دستباف با 99 میلیون و 581 هزار دلار عمده ترين اقلام صادراتي گمركات استان اصفهان بوده است.

وی در خصوص درآمد عمومی گمرک اصفهان بیان داشت : در هشت ماهه سال 92 گمرکات استان اصفهان با داشتن 136 کارمند، بالغ بر 545 میلیارد و 347 میلیون ریال در آمد کسب و به خزانه واریز کرده است که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 74 درصد افزایش داشته است همچنین تعداد اظهارنامه های هفتگانه گمرکات استان طی این مدت 25 هزار و 362 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد افزایش داشته است.

احمدی ونهری در خصوص امور مسافری گفت: گمرک فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با فعالیت به صورت 24 ساعته ، طی هشت ماهه 1392 تشریفات امور مسافری بالغ بر 254 هزار نفر مسافر ورودی و خروجی را انجام داده است .

وی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت : طی هشت ماهه سال جاری 738 فقره پرونده مظنون به قاچاق با ارزش 116 ميليارد و 892 ميليون ريال در واحد قضايي گمرك اصفهان تشكيل شده است كه از حيث تعداد 3 درصد افزایش و از نظر ارزش 26درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

مدیرکل گمرک استان اصفهان در ادامه اذاعان داشت: نمایندگان این گمرک در دو گلوگاه شهید شرافت نایین و شهید امامی شهرضا به منظور نظارت بیشتر و تسریع در امر رسیدگی پرونده متشکله مستقر هستند.

