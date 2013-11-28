دفترچه بيمه سلامت توسط دفاتر پيشخوان دولت در قزوین صادر می شود

دلارام حاجي ابوترابي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به سياست برون سپاري خدمات دولت و واگذاري آن به دفاتر پيشخوان دولت يک گام مهم به منظور خدمات رساني بهتر به مردم برداشته شده است.



وي ادامه داد: به همين منظور در فاز نخست امكان صدور، تعويض، تمديد و چاپ دفترچه بيمه سلامت در سه شهر استان فراهم شده است.



حاجي ابوترابي ادامه داد: مردم شهرهاي ارداق، آوج و آبگرم از اين پس مي توانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت در اين سه شهر از خدمات بيمه اي سلامت بهره مند شوند.



وي تصريح كرد: با اين كار از مراجعه مردم به شهرستانها و افزايش سفرهاي برون شهر و ساير هزينه هاي بعدي آن جلوگيري به عمل مي آيد.



معاون اداره كل اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري اظهار اميدواري كرد: در آينده اي نزديک تمام دفاتر پيشخوان دولت در استان قزوين امكان صدور، تمديد، تعويض و چاپ دفترچه هاي بيمه سلامت را داشته باشند.