یک پیروزی و یک شکست سهم نمایندگان خوزستان/ مناطق نفتخیز پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پنجم این مسابقات، تیمهای مناطق نفتخیز جنوب و شهرداری همدان شامگاه چهارشنبه در سالن والیبال مجموعه ورزشی امام رضا(ع) شهرک نفت اهواز مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که در پایان نماینده استان با حساب سه بر دو تیم شهرداری همدان شکست داد.



تیم مناطق نفتخیز جنوب در این دیدار در گیمهای اول، دوم و پنجم با نتایج 25 بر 17، 25 بر 19 و 15بر 10 به پیروزی دست یافت و تیم شهرداری همدان نیز گیمهای سوم و چهارم را با حساب 27 بر 25و 25 بر 21 را از آن خود کرد.



مناطق نفتخیز جنوب با کسب این پیروزی با 9 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی گروه دوم مسابقات والیبال دسته اول باشگاههای کشور باقی ماند. تیم مناطق نفتخیز جنوب در هفته ششم این مسابقات، دهم آذر به مصاف کاله جوان می رود.



در دیگر بازی این هفته تیم مقاومت شهرداری ارومیه در سالن والیبال مجموعه ورزشی شهید مجدیان دزفول میهمان تیم شهرداری این شهر بود که در پایان با نتیجه سه بر دو مقابل میزبان خود به برتری دست یافت.



در این بازی تیم شهرداری دزفول در گیمهای دوم و سوم به ترتیب و با نتایج 25بر22 و25 بر21 به پیروزی دست یافت و تیم مقاومت شهرداری ارومیه گیمهای اول، چهارم و پنجم به ترتیب و با نتایج 25بر18 ،25 بر20 و15 بر6 میزبان خود را شکست داد.



شهرداری دزفول با کسب این نتیجه با 9 امتیاز پس از تیم فولاد عظیمی گنبد در مکان دوم جدول رده بندی گروه دوم مسابقات والیبال دسته اول باشگاههای کشور باقی ماند.



تیم شهرداری دزفول در هفته ششم این مسابقات دهم آذر به مصاف میزبان خود تیم پرقدرت فولاد عظیمی گنبد می رود.



مسابقات والیبال دسته اول باشگاههای کشور در دو گروه 9 تیمی برگزار می شود که تیمهای مناطق نفت خیز جنوب و شهرداری دزفول در گروه دوم با تیمهای شهرداری ملکان، فولاد عظیمی گنبد، شهدای ورزش کرمانشاه، مقاومت شهرداری ارومیه، کاله جوان و شهرداری همدان هم گروه هستند.