انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، غلامرضا اصغری به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان منصوب شد.

در نامه وزیر بهداشت آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان منصوب می‌شوید.

از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخش های حوزه ماموریت خود اقدامات زیر را انجام دهید:

1. تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان.

2. ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی.

3. صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی.

4. عملیاتی نمودن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم.

5. توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود.

6. توجه به امر اعتدال، توانمندي وشایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه‌ سلامت.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظايف با رعایت قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

