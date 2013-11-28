انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، غلامرضا اصغری به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان منصوب شد.
در نامه وزیر بهداشت آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان منصوب میشوید.
از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخش های حوزه ماموریت خود اقدامات زیر را انجام دهید:
1. تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان.
2. ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی.
3. صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی.
4. عملیاتی نمودن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم.
5. توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود.
6. توجه به امر اعتدال، توانمندي وشایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه سلامت.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظايف با رعایت قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.
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