اقتدار و تفکر بسیجی لرزه بر جان دشمنان انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عباسپور روز پنجشنبه در جمع بسیجیان شهرستان بوئین زهرا در مسجد جامع این شهر گفت: اقتدار در برابر تهاجم فرهنگی، و تفکر جوانان بسیجی لرزه بر پیکره دشمن انداخته و ایران با داشتن بسیجیان مخلص از هیچ قدرتی در دنیا هراس نداریم.



وی افزود: تفکر بسیجی با الگو قرار دادن نهضت عاشورا باعث یأس و ناامیدی دشمنان در تسلط بر سرزمین‌های اسلامی از جمله لبنان،سوریه، ایران اسلامی و نهضت‌های رهایی بخش در این مناطق شده است.



نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همان تفکر بسیجی که در هشت سال جنگ تحمیلی باعث پیروزی شد،

امروز نیز ما را از پیچ‌های خطرناک عبور داده و به موفقیت می رساند.



عباسپور به وظیفه امروز بسیجیان اشاره و بیان کرد: بسیجیان باید در سایه منویات مقام معظم رهبری حرکت کنند و در شرایط کنونی با وجود تمام مخالفت‌ها، تحریم‌ها و فشارها کشورمان با اقتدار اهداف خود را دنبال می‌کند و در این زمینه اجازه جسارت و تعدی به هیچ دشمنی را نخواهد داد.



این نماینده یادآورشد: بسیجیان با نقش‌ پذیری‌های حماسی و گره‌ گشایی ‌در صحنه‌های صیانت از انقلاب اسلامی و سرعت بخشی به روند پیشرفت و توسعه کشور به ویژه عرصه صنعت دفاعی و ارتقاء توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، نقش خود را بخوبی ایفا می کنند.



عباسپور گفت: مشکل امروز غرب و سردمداران آن با ایران داشتن حق هسته‌ای نیست، بلکه مشکل آن ها با اسلام است زیرا نمی‌خواهند که اسلام در هیچ جای دنیا مطرح شود.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج با اشاره به توافق در مذاکرات هسته‌ای ایران عنوان کرد: شش کشور به دنبال این بودند که انرژی هسته‌ای صلح‌ آمیز در جمهوری اسلامی ایران شکل نگیرد، اما به خواست خدا و با تدبیر رهبر معظم انقلاب مجبور به پذیرفتن حق مسلم مردم ایران شدند.



حسین رجبی فرمانده سپاه ناحیه امام حسین(ع) شهرستان بوئین زهرا هم در این مراسم گفت: گفتمان بسیج، قدرت نرم ایران در برابر استکبار جهانی است که در برابر گفتمان پوشالی بلوک شرق و غرب ایستادگی می کند.



رجبی بیان کرد: زمانی که بسیج به فرمان ملکوتی حضرت امام (ره) شکل گرفت، توانست در برابر گفتمان های پوشالی بلوک شرق و غرب عرض اندام کند و مقابل زیاده خواهی دو بلوک ایستادگی کند.



فرمانده ناحیه بوئین زهرا گفتمان بسیج را قدرت نرم ایران در برابر استکبار جهانی خواند و اظهارداشت: در حال حاضر هدف استکبار جهانی نابودی اسلام ناب محمدی با استفاده از اسلام تکفیری و آمریکایی است در حالی که گفتمان بسیج با تکیه بر قدرت نرم خود، ولایت و اسلام در برابر استکبار جهانی ایستادگی می کند.



رجبی تصریح کرد: مجاهدت بسیجیان با محور پیاده سازی گفتمان ولایت و پیشبرد اهداف نظام به صورت جهاد معنوی، مخلصانه، ایثارگرانه و توام با بصیرت در حرکت است.



این مسئول در پایان بسیج را مدافعان راه خدا و حریم ولایت نامید و گفت: بسیج با اقتدا به مکتب امام حسین(ع)، نهضت عاشورا در هشت سال دفاع مقدس مقتدرانه جنگید و با توکل به خدا و ایمان قلبی دشمن را به زانو درآورد.