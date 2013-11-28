وظیفه مداحان تحقق منویات رهبری در مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوفرستی چهارشنبه شب در گردهمایی مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) با بیان اینکه در جامعه اسلامی مداحان الگو مردم هستند، اظهارکرد: مداحان خیلی مواظب باشند و حد توان از این فرصتی که خداوند در اختیار شان قرار داده به نحو احسن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه امروز دشمنان در جنگ نرم با جامعه اسلامی هستند، تصریح کرد: وظیفه مداحان در مقابله با جنگ نرم دشمن تحقق منویات رهبری است.

وی با بیان اینکه تکلیف رامقام معظم رهبری برای مداحان روشن کرده اند، ادامه داد: اما متاسفانه شاهد هستیم تعدادی از مداحان در این زمینه موفق عمل نمی کنند.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تاثیر گذاری مداحان بر جامعه بسیار زیاداست، افزود: چون مداحی با کربلا و عاشورا پیوند خورده از اقبال و توجه مردم برخوردار است و باید از این فضا برای مسائل مرتبط روز دنیا استفاده کرد.

نوفرستی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی هزینه های زیادی چه از نظر مالی و چه از نظر نیروی انسانی برای پیروزی و تدوام انقلاب داده است، تصریح کرد: اگر امروز با اقتدار جلوی دشمنان نظام و استکبار جهانی ایستاده ایم به برکت خون شهدا و ایثارگری های جوانان این مرز و بوم است.

عضو کانون مداحان خراسان جنوبی بر ترویج فرهنگ عاشورا تاکید کرد و افزود: برای اینکه به اهداف مقدس جمهوری اسلامی را پیاده کنیم سریع ترین راه ترویج فرهنگ عاشورا است و باید رنگ و لعاب بیشتر سروده های ما برای امام حسین (ع) باشد چون تار و پودر مردم با امام حسین (ع) عجین شده است.