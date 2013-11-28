  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۱

فعالان زن اخوان المسلمین مصر به 11 سال زندان محکوم شدند

فعالان زن اخوان المسلمین مصر به 11 سال زندان محکوم شدند

دادگاه رسیدگی به اتهامات 14 نفر از فعالان اخوان المسلمین مصر، این افراد را مجموعا به 11 سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حکم دادگاه رسیدگی به اتهامات 14 فعال زن اخوان المسلمین مصر صادر شد. این افراد که به عضویت در یک گروه تروریستی متهم هستند در مجموع به 11 سال زندان محکوم شدند.

در همین حال دادگاهی در اسکندریه 6 نفر از رهبران اخوان المسلمین را مجموعا به 15 سال زندان محکوم کرد. به گفته منابع آگاه در دستگاه قضایی مصر افرادی مذکور بلافاصله پس از صدور حکم، به زندان منتقل شده اند.

بر این اساس رهبران محاکمه شده اخوان المسلمین متهم اند اعضای این گروه را به شرکت در تظاهرات خشونت بار 31 اکتبر که در پی برکناری "محمد مرسی" از ریاست جمهوری مصر رخ داد، فراخوانده اند.

مرسی در تاریخ سوم جولای با دخالت ارتش مصر از قدرت برکنار شد، اقدامی که با اعتراضات گسترده هواداران وی در کشور مواجه شد. گفتنی است طی ماه های اخیر بیش از 2 هزار نفر از اعضای اخوان المسلمین بازداشت شده اند. 

کد مطلب 2184544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها