فعالان زن اخوان المسلمین مصر به 11 سال زندان محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حکم دادگاه رسیدگی به اتهامات 14 فعال زن اخوان المسلمین مصر صادر شد. این افراد که به عضویت در یک گروه تروریستی متهم هستند در مجموع به 11 سال زندان محکوم شدند.

در همین حال دادگاهی در اسکندریه 6 نفر از رهبران اخوان المسلمین را مجموعا به 15 سال زندان محکوم کرد. به گفته منابع آگاه در دستگاه قضایی مصر افرادی مذکور بلافاصله پس از صدور حکم، به زندان منتقل شده اند.

بر این اساس رهبران محاکمه شده اخوان المسلمین متهم اند اعضای این گروه را به شرکت در تظاهرات خشونت بار 31 اکتبر که در پی برکناری "محمد مرسی" از ریاست جمهوری مصر رخ داد، فراخوانده اند.

مرسی در تاریخ سوم جولای با دخالت ارتش مصر از قدرت برکنار شد، اقدامی که با اعتراضات گسترده هواداران وی در کشور مواجه شد. گفتنی است طی ماه های اخیر بیش از 2 هزار نفر از اعضای اخوان المسلمین بازداشت شده اند.